Schneller als Onlinehandel: Deggendorf bietet Lieferservice an

Der Deggendorfer Stadtmarketing-Verein kämpft im Lockdown für seine Geschäfte und Lokale - denn: Einige Läden in der Innenstadt müssen wegen Corona schließen. Der Verein hat einen Gratis-Lieferdienst organisiert. Das Besondere: die Ware kommt noch am selben Tag an, liefert schneller als die großen Onlinehändler und übernimmt die Kosten für das Taxiunternehmen.

50 lokale Geschäfte sind mit dabei

Bunte Tulpensträuße, eingepackte Orchideen oder kreative Türkränze – obwohl der Blumenladen von Carina Kopf in Deggendorf während der Pandemie geschlossen ist, hat Kopf viel Arbeit. Möglich macht dies unter anderem das Projekt "Deggendorf bringt´s" vom Deggendorfer Stadtmarketing-Verein, das vor einer Woche gestartet ist.

Der Blumenladen von Carina Kopf ist eines von 50 lokalen Geschäften, die beim Projekt dabei sind, neben Orthopädie- oder Modeläden. Das Projekt wurde aus einem ganz bestimmten Grund gestartet, so Andreas Höhn, Vorsitzender des Stadtmarketing-Vereins:

"Für uns ist die Innenstadt die Seele der Stadt. Darum gilt es, diese wunderschöne Innenstadt zu bewahren. Und Corona ist eine ganz besondere Zeit, die vor allem Händler und Gastronomen extrem fordert." Andreas Höhn, Vorsitzender des Stadtmarketing-Vereins

Ziel: Läden in der Innenstadt bewahren

Um die Innenstadt mit den Läden zu bewahren, hat der Stadtmarketing-Verein einen kostenlosen Lieferservice ins Leben gerufen: Bestellungen vor 15 Uhr kommen noch am selben Tag an. Denn: Ein Taxi eines lokalen Taxiunternehmens aus Deggendorf liefert die Waren aus. Die Kosten dafür übernimmt der Stadtmarketing-Verein. Zum Start wird zunächst nur im Deggendorfer Stadtgebiet ausgeliefert.

Für die Blumenladenbesitzerin Carina Kopf ist das eine Erleichterung: Sie kann keinen kostenlosen Lieferservice stemmen und hat auch keine Website. Aber mit "Deggendorf bringt´s" sind ihre Blumen der absolute Renner:

"Es werden momentan sehr viele Frühlingssträuße fürzu Hause von uns gebunden, vor allem wegen Homeoffice oder Homeschooling. Man will wohin gucken, wo es fröhlich ist und wo die Sonne aufgeht." Carina Kopf, Blumenladenbesitzerin

Die fertigen Blumensträuße verpackt Kopf und klebt einen Adressschein auf die Verpackung, dann übergibt sie die Ware an die Taxifahrerin - die bringt die Ware zur Kundin.

"Tropfen auf den heißen Stein" fürs Taxiunternehmen

Am Morgen bestellt, mittags geliefert - schneller als die großen Online-Händler. Der Lieferservice ist aber beispielsweise keine Rettung für das lokale Taxiunternehmen, das während der Pandemie kaum Fahrten hat.

"Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein, da redet man von Fahrten am Tag von 40 Euro. Es ist schön, bei der Sache mitmachen zu können, das sind 40 Euro, die man sonst nicht hätte - aber direkt die Rettung fürs Unternehmen ist es nicht." Frauke Warsitz, Geschäftsführerin des Taxiunternehmens

Kunden wollen lokale Geschäfte unterstützen

Die Kunden aber nutzen den kostenlosen und lokalen Lieferservice, wollen damit vor allem die lokalen Geschäfte unterstützen, wie beispielsweise Manuela Hartl: "Weil ich ganz viel Wert darauf lege, dass man bei uns shoppen kann - meine Kinder vermissen das schon. Ich hoffe, dass noch Geschäfte da sind, wenn wir wieder shoppen dürfen, dass nicht zu viele schließen. Und das mit dem Lieferservice geht reibungslos, kann ich nur empfehlen und geht viel schneller als über das Internet."

Deggendorfer Lieferservice dient als Vorbild für andere Städte

Der kommunale Lieferservice kann ein kleiner Schritt in Richtung Aufrechterhaltung der lokalen Geschäfte in der Innenstadt sein. Es kommt darauf an, wie die Kunden das Angebot annehmen. Der kommunale Lieferservice hat inzwischen schon Nachahmer gefunden: Auch in Straubing wird seit dieser Woche kostenlos geliefert.