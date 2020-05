"Schnelle Kiste": Computertomograph zur Corona-Bekämpfung

Wer krank ist oder befürchtet, am Corona-Virus erkrankt zu sein, will nicht erst lange auf ein Testergebnis warten. Im Weilheimer Krankenhaus ist die Medizin jetzt einen Schritt weiter. Im Rahmen der Corona-Hilfen des Freistaats hat die Klinik als erste Krankenhaus in Bayern einen mobilen Computertomographen bekommen.

Computertomograph zeigt in Sekunden Erkrankungen der Lunge

Die Aufnahmen des Hochleistungsscanners liefern schneller als jeder Labortest Informationen über den Gesundheitszustand von Patienten. Mit dem neuen Gerät sollen Ärzte in wenigen Sekunden den Zustand eines Patienten mit Covid-19 analysieren können und diesen dann schneller und sicherer behandeln.