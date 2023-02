Schnell mal Heiraten? Umstrittenes Valentinstags-Angebot

Spontan als Paar in die Kirche gehen und frisch getraut wieder herauskommen - das ist am Valentinstag zum Beispiel in der evangelischen Kirche in Oberaudorf im Landkreis Rosenheim möglich. Während eines feierlichen Gottesdienstes können sich Verliebte das Ja-Wort geben, ganz ohne Bürokratie oder umständliche Vorbereitungen wie etwa ein verpflichtendes Traugespräch.

Es bewege ihn schon lange, dass Brautpaare sich beschweren, heiraten sei so aufwendig, erklärt Pfarrer Günter Nun. Mit der Aktion wolle er zeigen: "Es gibt auch eine unkomplizierte Form kirchlicher Hochzeit."

Servicestelle der Landeskirche ruft zum "Einfach heiraten" auf

Die Aktion ist Teil einer Kampagne der "Segen- und Servicestelle", einer Einrichtung der evangelischen Landeskirche. "Einfach heiraten", lautet das Motto der Aktion, die eigentlich erst am 23. März in ganz Bayern stattfindet. "Weil der 23.03.23 so ein schönes Datum ist, das man sich gut merken kann", sagen die Initiatoren der Servicestelle.

Im Dekanat Rosenheim hat man das Datum auf den Valentinstag vorgezogen. Nicht nur in Oberaudorf, sondern auch in der Erlöserkirche in Rosenheim gibt es heute die Möglichkeit der "Trauung to go", dort mit einem "Hochzeits-Slot" zwischen 15 und 19 Uhr.

Kritik an billigem Segen: Ehe wird "verramscht"

Kritik kommt vom "Arbeitskreis Bekennender Christen in Bayern" (ABC). Mit der Aktion werde "die Ehe verramscht", heißt es in einem öffentlichen Statement. Der Vorsitzende, Pfarrer Till Roth, Dekan in Lohr am Main, spricht von einer "billigen Vermarktung des Segens Gottes", bei der auf theologische Begründungen verzichtet werde. Damit werde die evangelische Kirche "nicht dem Auftrag Jesu gerecht", so Till Roth.

LGBTQI+ - "Einfach heiraten" darf jeder

Der Arbeitskreis stößt sich zudem daran, dass die Aktion "Einfach Heiraten" sich auch an LGBTQI+-Paare richtet, also auch an gleichgeschlechtlich Liebende. Mit dieser Gleichsetzung werde die Ehe zwischen Mann und Frau geschwächt.

In der evangelischen Landeskirche gibt es eigentlich keine Trauung für gleichgeschlechtliche Paare, wohl aber eine Segnung. Auf diesen Kompromiss hatte sich die Landessynode 2018 verständigt. Der Arbeitskreis Bekennender Christen befürchtet eine Verwechslungsgefahr.

In Oberaudorf wollen sich mindestens sechs Paare trauen

Pfarrer Günter Nun aus Oberaudorf sieht dagegen kein Problem: "Für mich ist jeder Segen und jede Ehe gleich gültig und gleich viel wert." Sechs unterschiedliche Paare hätten ihr Kommen zum Gottesdienst bereits angekündigt, aber er lasse sich überraschen, wer noch spontan dazukomme. Eingeladen seien übrigens auch Verheiratete, die ihr Eheversprechen erneuern wollen.

Initiatoren: "Keine Zustände wie in Las Vegas"

Auch die Segen-Servicestelle der Landeskirche verteidigte ihre Aktion gegen die Kritik. Man wolle keine "Zustände wie in Las Vegas", sagt Karsten Schaller von der Servicestelle Südbayern. Das Angebot richte sich eher an Paare, die bereits standesamtlich verheiratet sind, sich aber keine pompöse Hochzeit leisten können oder wollen, oder die wegen Corona ihre Hochzeit aufgeschoben hätten.

Ihnen wolle die Kirche ihren Segen niederschwellig anbieten. Und dabei gehe es nicht ums Verramschen, sondern darum, das Wesentliche in den Mittelpunkt zu rücken: "Es kommt nicht auf Drumherum an, sondern auf den Segen Gottes", sagt Schaller.

"Trauung to go" nicht rechlich bindend

Rechtlich bindend ist die "Trauung to go" übrigens nicht. Die Ehe wird erst im Standesamt geschlossen. Auch ins Kirchenbuch wird die Trauung erst eingetragen, wenn auch die standesamtliche Trauung vollzogen ist. Pfarrer Nun aus Oberaudorf ist aber bereit, auch "Erinnerungsurkunden" auszustellen, wenn Paare noch nicht auf dem Standesamt waren.