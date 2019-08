Schneizlreuth: Pilot nach Flugzeugabsturz geborgen

Trauriges Ende einer aufwändigen Suchaktion: Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs am Bogenhorn im Berchtesgadener Land hat die Besatzung eines Polizeihubschraubers in 1.400 Metern Höhe die Leiche des 51 Jahre alten Piloten gesichtet. Am Freitagnachmittag konnte der Leichnam geborgen und ins Tal geflogen werden. Laut Polizei soll die Leiche in der kommenden Woche in der Gerichtsmedizin in München obduziert werden.

Flugzeugwrack noch nicht abtransportiert

Einige kleinere Trümmerteile seines Sportflugzeugs wurden bereits gesichert und ins Tal gebracht. Da die Trümmerbergung wegen des wieder einsetzenden Hochnebels und des schlechter werdenden Wetters abgebrochen werden musste, sollen die größeren Teile der Maschine erst Anfang nächster Woche abtransportiert werden. Die Obduktion, wie auch die Trümmer, könnten einen entscheidenden Hinweis auf die Absturzursache geben, so die Polizei.

Unglück passierte im dichten Nebel

Der Traunsteiner war am Donnerstag südlich der Alpen zu einem Flug gestartet. Er hatte in St. Johann in Tirol einen Zwischenstopp eingelegt und seine einmotorige Maschine noch einmal aufgetankt. Dann wollte er weiter zum Flughafen Salzburg fliegen, als das Unglück geschah. In einer dicken Nebeldecke zerschellte das Flugzeug in hochalpinem Gelände an einer Felswand. Ein Wanderer hatte an einer nahe gelegenen Alm ein Flugzeuggeräusch und danach einen dumpfen Knall gehört. Der Zeuge war es auch, der die Polizei verständigte.