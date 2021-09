"Schneise der Verwüstung" in Kulmbach: Verdächtige festgenommen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat die Polizei in Kulmbach vier randalierende Personen vorläufig festgenommen. Sie stehen unter dem Tatverdacht, in der Stadt "eine Schneise der Verwüstung" hinterlassen zu haben, so die Polizei.

"Schneise der Verwüstung" in Kulmbach hinterlassen

Gegen 01.00 Uhr hatte ein Anwohner den Notruf gewählt. Er habe mehrere Personen dabei beobachtet, wie sie den Inhalt von gelben Säcken auf den Straßen verteilten. Außerdem hätten die Täter Wahlplakate beschädigt. Die Polizei konnte in Folge vier Personen vorläufig festnehmen. Dabei fanden die Beamten auf dem Boden in unmittelbarer Nähe der Tatverdächtigen eine geringe Menge Amphetamin.

Beschädigte Wahlplakate, Müll und Randale an der Baustelle

Bei einer anschließenden Fahrt durch die Stadt entdeckten die Polizisten weitere beschädigte Wahlplakate, aufgerissene Müllsäcke und umgeworfene Poller zur Baustellenabsicherung. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr sowie wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und sucht weitere Zeugen.