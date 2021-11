vor 38 Minuten

Schneeunfälle in Schwaben - Mehrere Autofahrer verletzt

Seitdem auch in Schwaben die ersten Schneeflocken gefallen sind, haben sich mehrere Unfälle auf glatter Fahrbahn ereignet. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden. Am frühen Montagmorgen wurde jedoch ein 29-Jähriger schwer verletzt.