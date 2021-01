Schneepfropfen: Verstopfte Bäche sorgen für Überschwemmungen

Das mannshohe Rohr, das den Sägebach unter der Straße hindurchführt, war dem Bürgermeister zufolge durch den starken Regen mit Schnee und Eiswasser zugeschwemmt worden. Ein Bagger war vier Stunden lang im Einsatz, bis sich der Pfropfen löste und das Wasser abfließen konnte.

In Balderschwang 100 Feuerwehrleute im Einsatz

In drei Häusern liefen die Keller bis unter die Decke voll. Es waren allein in Balderschwang rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz und der Bürgermeister rechnet mit einer Schadenssumme von bis zu einer halben Million Euro.

40 Zentimeter Wasser im Wohnzimmer

Auch in Obermaiselstein war nachts der Lochbach verstopft und musste freigebaggert werden. In ebenfalls drei Häusern mussten die Keller leergepumpft werden, in einem der Häuser standen sogar im Erdgeschoss 30-40 Zentimeter Wasser. Hier waren nach Angaben des Oberallgäuer Kreisbrandrats Michael Seger rund 50 Feuerwehrleute im Einsatz.