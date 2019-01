Schneemassen sorgen zunehmend für Probleme in Bayern

Laut Vorhersagen sollen die Schneefälle nur vorübergehend etwas nachlassen. Noch unklar ist, wann der Zugverkehr in Süd- und Ostbayern wieder überall rollt. Weil die Bahn auf den verschneiten Strecken nicht mehr mit dem Räumen hinterherkommt, sind viele Verbindungen unterbrochen. Auch bei Zügen des Meridian, der Bayerischen Oberlandbahn und der Bayerischen Regionalbahn sollte es zu Ausfällen, Einschränkungen und Verspätungen kommen.

Verkehrsprobleme durch Unfälle und gesperrte Straßen

Auch viele Straßen sind wegen der Schneemassen und umgestürzter Bäume gesperrt. Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und weitere Helfer sind im Dauereinsatz, um einsturzgefährdete Dächer von den Schneelasten zu befreien.

Wegen einer Sperrung der Autobahn 8 am Chiemsee saßen seit Donnerstagabend zahlreiche Menschen bei teils starkem Schneefall im Stau fest. Das Bayerische Rote Kreuz baute Pflegestützpunkte auf. Die Helfer sollten den Stau abgehen und die Menschen versorgen.

Im Raum Berchtesgaden sitzen Hunderte Menschen fest, weil Zufahrtsstraßen zu bestimmten Ortsteilen gesperrt sind. Am meisten Sorgen bereiten den Behörden die Schneelasten auf Bäumen und Dächern.

Dächer müssen von der Schneelast befreit werden

Der Schwerpunkt in den nächsten Stunden und Tagen werde darauf liegen, mit Hilfe von Feuerwehr, THW und Bundeswehr die Schneemassen auf den Dächern abzuräumen und damit die Schneelasten zu verringern, teilte das Landratsamt am Donnerstagabend mit. Laut einem Behördensprecher gab es rund 200 Anfragen zum Räumen von Dächern, von Bürgern und Gewerbetreibenden, aber auch von öffentlichen Einrichtungen wie Schulen. Die betreffenden Dächer werden nun von Fachleuten überprüft.

In Inzell im Landkreis Traunstein stürzte in der Nacht das Dach einer Lagerhalle ein. Verletzt wurde niemand.

Schneechaos: Katastrophenfall in vier Landkreisen

Am Donnerstag riefen die Behörden für Teile des Landkreises Berchtesgadener Land, für den Landkreis Traunstein sowie für den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen den Katastrophenfall aus. Auch im Landkreis Miesbach gilt der Katastrophenfall.Das Landratsamt Traunstein will auch die Hilfe der Bundeswehr anfordern. Im Raum Miesbach und Berchtesgaden war sie bereits im Einsatz und räumte Dächer. Weitere Kräfte der Gebirgsjäger, der Luftwaffe, der Streitkräfte und des Sanitätsdienstes seien in erhöhter Bereitschaft, teilte ein Sprecher des Landeskommandos Bayern mit.

In 22 Landkreisen fällt die Schule aus

In 22 oberbayerischen und schwäbischen Landkreisen fällt heute der Unterricht komplett oder teilweise aus. Der Schulweg sei zu gefährlich für die Kinder und Jugendlichen, hieß es von den Behörden. Eine Betreuung für die Schüler sei aber vor Ort möglich. Bereits in den vergangenen Tagen war in vielen Landkreisen der Unterricht ausgefallen.

Das Betreten von verschneiten Wäldern kann in Süddeutschland zurzeit akute Lebensgefahr bedeuten. Darauf wies die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände hin.

Weitere Flüge am Airport München annulliert

Am Flughafen München sind auch heute bereits 90 Flüge wegen des Wetters annulliert. Das sagte eine Sprecherin dem Bayerischen Rundfunk. Weitere 20 Flüge fallen offenbar noch in Folge der Streiks aus.

Entspannung im Bayerischen Wald

Nach den starken Schneefällen hat sich die Lage im Bayerischen Wald etwas entspannt. Vereinzelt sind allerdings noch Straßen wegen Schneebruchs gesperrt. Die Waldbahn fährt derzeit nur zwischen Gotteszell und Viechtach und zwischen Plattling und Deggendorf. Auf den anderen Strecken ist der Zugverkehr weiterhin eingestellt. Stattdessen fahren Ersatzbusse. An den Schulen ist heute wieder regulärer Unterricht. In den vergangenen Tagen war er in mehreren Bayerwald-Landkreisen vorsorglich ausgefallen.

Lawinengefahr etwas gesunken

Die Lawinengefahr ist in weiten Teilen der bayerischen Alpen nach Einschätzung von Experten gesunken. Für heute stufte der Lawinenwarndienst Bayern die Gefahr nur noch für die Berchtesgadener Alpen als groß ein, das ist die zweithöchste von fünf Gefahrenstufen. Für den übrigen Alpenraum gelte erhebliche Gefahr, Warnstufe 3. In den vergangenen Tagen waren die Fachleute flächendeckend von einer großen Lawinengefahr ausgegangenen, was Stufe 4 entspricht. Sie mahnt aber weiterhin zur besonderen Vorsicht und überlegter Routenwahl.