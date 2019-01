Schneemassen sorgen in Südbayern weiter für große Probleme

Ergiebige Schneefälle habe in Oberbayern und dem Allgäu zu erheblichen Behinderungen geführt. Im Landkreis Miesbach wurde der Katastrophenfall festgestellt. Der Miesbacher Landrat Wolfgang Rzehak begründete den Schritt mit der Beeinträchtigung im öffentlichen Leben. Eine flächendeckende Räumung von Gehwegen kann laut Rzehak nicht sichergestellt werden. Aktuell sind auch neun Straßen im Kreis Miesbach nicht befahrbar, darunter zwei Staatsstraßen und diverse Ortsverbindungsstraßen.

Tausende Schüler haben schneefrei

Wie das Kultusministerium in München mitteilte, fällt im gesamten Landkreis Miesbach für den Rest der Woche der Schulunterricht aus. Auch im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen findet bis einschließlich Freitag kein Unterricht an den staatlichen Schulen statt.

Auch in anderen Landkreisen kommt es vereinzelt noch zu weiteren Schulausfällen.

Zahlreiche Bundes- und Staatsstraßen sind gesperrt

Wegen Lawinengefahr und umgestürzter Bäume sind vor allem in den Bergen zahlreiche Bundes- und Staatsstraßen gesperrt. Auch bei der Bahn und im öffentlichen Nahverkehr kommt es noch zu Behinderungen. In Schwaben und in Niederbayern fahren die meisten Züge wieder, Reisende sollen sich laut Bahn aber trotzdem vor Fahrtantritt informieren.

Zwei Wintersportler kamen am Wochenende in Bayern ums Leben

Im Berchtesgadener Land ist am Samstag am Teisenberg eine junge Frau bei einer Lawine ums Leben gekommen. Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen wurde am Sonntag am Blomberg bei Bad Tölz ein 44-jähriger Skitourengänger von herabfallenden Ästen erschlagen. Glück hatte ein 31-Jähriger, der lebend aus den Schneemassen gerettet werden konnte. Er war am Brauneck bei Lenggries von einer Lawine mitgerissen worden.

Ab Mittwoch wieder heftige Schneefälle erwartet

Die Lawinengefahr ist vor allem im Osten weiterhin groß - und auch bei den Niederschlägen gibt es nicht wirklich Entwarnung. Zwar klingen die Schneefälle im Süden am Montagnachmittag langsam ab. Schon in der Nacht zum Dienstag beginnt es dann aber wieder leicht zu schneien. Ab der Nacht auf Mittwoch erwarten Experten vom Deutschen Wetterdienst dann wieder unwetterartige Schneefälle in den Alpen.