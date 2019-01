Schneemassen in Schwaben: Was Sie jetzt wissen müssen

Die Schulen in den Landkreisen Oberallgäu und Ostallgäu sowie den Städten Kempten, Kaufbeuren und Memmingen bleiben heute geschlossen. Im Unterallgäu bleiben ebenfalls viele Schulen zu.

Probleme gibt es auch weiterhin im Bahnverkehr. Zu Verspätungen kommt es vor allem im Allgäu. Zwischen Immenstadt und Oberstdorf ist die Bahnstrecke komplett gesperrt - voraussichtlich noch bis Dienstag. Die Deutsche Bahn hat einen Busnotverkehr eingerichtet. Der Halt Altstädten entfällt witterungsbedingt aber ersatzlos. Auch zwischen Kempten und Reutte (Tirol) gibt es derzeit keinen Zugverkehr - wohl noch bis Montag. Auf der Strecke zwischen Gessertshausen und Augsburg kommt es zu Verzögerungen.

Mülltonnen nicht geleert

Wegen des Schnees konnte die Stadt Augsburg nicht alle Mülltonnen leeren. Auch zur Abholung bereitgestellte Christbäume blieben liegen. Der Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb (aws) bittet die Augsburger Bürger ihre nicht geleerten Mülltonnen an ihren Aufbewahrungsort zurückzustellen. Sie werden am Montag, 14. Januar, ab 6.30 Uhr wieder regulär geleert.

Müllabfuhr mit Schneeketten

Auch im Ostallgäu wurden viele Mülltonnen nicht geleert. Deshalb bittet die kommunale Abfallwirtschaft und Abfuhrunternehmen die Bevölkerung darum, zwischen Tonne und Fahrbahn eine kleine Gasse freizuschaufeln und den Schnee vom Tonnendeckel zu kehren. Damit Abfalltonnen nicht einfrieren, sollten sie möglichst in einem Schuppen oder einer Garage aufbewahrt und erst am Tag der Leerung zur Abholung bereitgestellt werden. Die Müllabfuhr in Kempten ist mit Schneeketten unterwegs und versucht zumindest so viele Tonnen wie möglich zu leeren.

Sorge vor nassen Schneemassen

Am Wochenende sind neue Schneefälle angesagt, teils könnte der Schnee auch in Regen oder Schneeregen übergehen. Das wäre insofern problematisch, als dass nasser Schnee deutlich mehr Gewicht hat, als etwa Pulverschnee. Dies erhöht die Gefahr, dass Bäume oder sogar Dächer unter der Schneelast brechen.