Schneemassen in Bayern: Was ist, was war, was bleibt

Nach wie vor gilt der Katastrophenfall in den Landkreisen Miesbach, Traunstein und Berchtesgadener Land, aber in den meisten Schulen ist am Mittwoch schon wieder unterrichtet worden. Nur im Landkreis Traunstein bleiben viele Schulen noch geschlossen.

Drei Landkreise müssen noch ausharren

Akut von einer Lawine bedroht ist der 230-Seelen-Ort Raiten bei Schleching im Landkreis Traunstein. Rettungskräfte sind dabei, das Dorf möglichst rasch zu räumen. 700 Helfer sind aktuell im Einsatz. Experten haben Risse im Schnee auf den Hängen festgestellt, die eine Staub-Lawine auslösen könnten.

"Kleines deutsches Eck" wieder befahrbar

Rund 1.000 Helfer waren am Mittwoch allein im Landkreis Miesbach im Einsatz. In der Gemeinde Bayrischzell müssen noch 400 Dächer freigeschaufelt werden. Der Schnee wird teils mit Lastwagen abtransportiert, weil sonst die Schneehaufen zu groß würden. Die Sperrung der B21 zwischen Unterjettenberg und Bad Reichenhall ist aufgehoben. Damit ist das sogenannte Kleine deutsche Eck wieder befahrbar.

Ebenso freigegeben ist die B305 zwischen Unterjettenberg und Ramsau im Landkreis Berchtesgadener Land. Andere Straßen im Berchtesgadener Land aber bleiben wegen Lawinengefahr noch gesperrt. Die Polizei betont, dass es sich hierbei nicht um bloße Handlungsempfehlungen handelt: "Die Sperrungen bestehen aufgrund der aktuellen Lawinensituation, die eine akute Lebensgefahr darstellen."

Garmisch-Partenkirchen und Wolfratshaus-Bad Tölz atmen auf

In den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen und Wolfratshausen-Bad Tölz ist der Katastrophenfall seit gestern aufgehoben. Schülerinnen und Schüler haben wieder regulären Unterricht. Seit der Feststellung des Katastrophenfalls am vergangenen Freitagmorgen waren rund 3.200 Einsatzkräfte der Feuerwehr, dem Bayerischen Roten Kreuz, der Bergwacht, dem Technischen Hilfswerk, der Bundeswehr, der Polizei, den Gemeinden und dem Landratsamt im Einsatz. Deren Hauptaufgabe war es, die Flachdächer von Turn- und Werkhallen, Supermärkten oder Tankstellen zu räumen. Allein in den beiden von den Schneelasten besonders betroffenen Gemeinden Krün und Wallgau sind insgesamt 222 Dächer vom Schnee befreit worden.

Das Oberallgäu ist stolz auf seine Lawinenkommission

Im Oberallgäu sind die Verantwortlichen vor allem stolz auf ihre Lawinenkommission. Sie habe hervorragend funktioniert - heißt es aus dem Landratsamt. Die Experten hätten zuverlässig die Lawinengefahr am Hang über dem "Hotel Hubertus" in Balderschwang erkannt, so dass der stark betroffene Wellnessbereich rechtzeitig evakuiert werden konnte und niemand zu Schaden kam. Moniert wird, dass es über dem Hotel keinen Schutzwald gibt. Dies gelte nicht nur für Balderschwang, sondern für den gesamten Allgäuer Alpenraum. Die Situation erschwert habe außerdem der schlechte Mobilfunkempfang in und rund um Balderschwang. Dadurch sei die Gemeinde mehr als einen Tag lang von der Außenwelt abgeschnitten gewesen. Man sei dann vom Telekom-Netz auf das österreichische A1-Netz gewechselt, das einwandfrei funktioniert habe.

Der Bahnverkehr entspannt sich langsam

Der Zugverkehr rollte auf vielen Strecken wieder. Die vom Schnee unterbrochenen Regionalstrecken wurden freigegeben, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Für den Bereich Bayerischer Wald sowie für Strecken Garmisch-Partenkirchen–Reutte und Kempten-Pfronten-Reutte könne aber erst in den nächsten Tagen eine Prognose gegeben werden. Ziel sei es, am Wochenende auch dort wieder Züge fahren zu lassen. Das hänge aber davon ab, ob die Folgen des Schneebruchs und entsprechende Schäden etwa an Oberleitungen beseitigt werden könnten. Hunderte von Einsatzkräften arbeiten an dem Problem.

Gemischte Gefühle in den Ski-Gebieten

In vielen Skigebieten laufen seit Mittwoch wieder die Lifte. Etwa auf Deutschlands höchstem Skigebiet auf der Zugspitze und im Bayerischen Wald.

Allerdings macht das Wetter den Organisatoren des traditionellen Schlittenhunderennens im Allgäu einen Strich durch die Rechnung. Das für dieses Wochenende geplante Rennen in Unterjoch fällt aus. Es liegt zu viel Schnee.

Auch in Ruhpolding im Landkreis Traunstein machen sich die Organisatoren des Biathlon-Weltcups Sorgen. Nach dem Abgang einer Lawine in der Nähe von Ruhpolding ist der Start des Biathlon-Weltcups weiter fraglich. Die Entscheidung darüber, ob das Weltcup-Rennen stattfinden kann, liegt laut dem Traunsteiner Landrat Siegfried Walch bei den Veranstaltern und nicht bei der Katastrophenschutzbehörde. Kurz zuvor hatte Ruhpoldings Bürgermeister Claus Pichler gesagt, das Landratsamt müsse das Sicherheitskonzept noch final bestätigen.

"Wenn es sicherheitsrechtliche Bedenken gibt, werden wir das untersagen." Traunsteiner Landrat Siegfried Walch in einer Facebook-Videobotschaft

Walch und der Kreisbrandrat hätten darauf hingewiesen, dass keine Kräfte verwendet werden dürften, die in den vergangenen Tagen im Schneeeinsatz waren. "Das müssten fitte Leute sein."

Die Wetterlage entspannt sich langsam

Laut Deutschem Wetterdienst sind in den kommenden Tagen keine größeren Schneefälle zu erwarten. Die Lawinengefahr nimmt erneut etwas ab: Die zweithöchste Warnstufe gilt laut Lawinenwarndienst Bayern nur noch oberhalb der Waldgrenze in den Allgäuer, den Werdenfelser und den Berchtesgadener Alpen.

Die Kosten für die Winter-Einsätze sind noch unklar

Noch ist nicht absehbar, wie viel genau die Hilfs-Einsätze der Feuerwehren, des Technischen Hilfswerkes (THW), der Bundeswehr, der Bergrettung, der Räumdienste und der Polizei in den einzelnen Katastrophengebieten gekostet haben. Hierfür gibt es nur Schätzungen. Der Bürgermeister von Berchtesgaden, Franz Rasp, glaubt, dass alleine in seiner Kommune die Einsätze rund 25.000 Euro am Tag gekostet haben.

Über die tatsächlichen Gesamtkosten des Katastropheneinsatzes kann auch das bayerische Innenministerium keine Angaben machen. Noch sei es zu früh, belastbare Zahlen vorzulegen, so eine Ministeriums-Sprecherin. Nur so viel:

"Der Fonds zur Förderung des Katastrophenschutzes wird jährlich mit einem Volumen von 2,4 Millionen Euro gespeist. Der Freistaat Bayern trägt zwei Drittel des Beitrags, die Landkreise und Kreisfreien Städte tragen ein Drittel." Sprecherin des bayerischen Innenministeriums

Wird der Katastrophenfall ausgerufen, können sich Hilfsorganisationen und Gemeinden die Kosten für die Einsätze zur Abwehr der Katastrophe aus dem Fonds zurückerstatten lassen.