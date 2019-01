vor 25 Minuten

Schneemassen in Bayern: Lage entspannt sich weiter

Die Kinder gehen wieder in die Schule, Straßen sind wieder befahrbar und viele Züge fahren wieder planmäßig. Die Lage in den südbayerischen Schnee-Gebieten entspannt sich zusehends. Doch die Gefahr von Lawinenabgängen ist in einigen Orten groß.