Schneemassen im Allgäu: Viele Dächer werden aus Vorsicht geräumt

Die aktuellen Schneemassen sorgen im Oberallgäu für viel Arbeit. Anwohner einiger Orte schaufeln zur Vorsicht ihre Dächer ab. Sie fürchten, dass die Statik unter der großen Last nachgeben könnte. Auch die historischen Gebäude mancher Orte werden vorsorglich von den Schneemassen befreit. Denn auch für die kommenden Tage sind weitere Schneeschauer angekündigt. Die Schneelasten dürften sich weiter erhöhen.

Schneemassen werden mit Lastwagen abtransportiert

Feuerwehren und Technisches Hilfswerk waren an den Abräumarbeiten bislang kaum beteiligt. Sie packen nur mit an, wenn tatsächlich Gefahr in Verzug ist. Aus vielen Dörfern und Städten wird zudem der Schnee per Lastwagen und Traktorgespannen abtransportiert und außerhalb deponiert. Straßen und Gehsteige sollen dadurch wieder besser passierbar werden.

Weniger Schnee heißt zudem, weniger Schmelzwasser, das sich auf den Straßen sammeln und abends, wenn die Temperaturen wieder unter null Grad sinken, zu einer gefährlich glatten Fahrbahn frieren kann.

Schneebrett verschüttet 58-Jährige in Sonthofen

In Sonthofen wurde am Mittwoch eine 58-Jährige durch eine Dachlawine verschüttet. Polizeiangaben zufolge hatte sich das Schneebrett auf einem Hausdach von selbst gelöst. Etwa 20 Minuten dauert es, bis die Frau aus den Schneemassen befreit werden konnte. Sie erlitt leichte Unterkühlungen und blieb ansonsten jedoch unverletzt.