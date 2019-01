Schneemassen: Die Lage in Südbayern bleibt angespannt

Hausbesitzer sollen Dächer freiräumen

Auch in den Ortschaften wird die Last des Schnees zunehmend zum Problem. Das Landratsamt Berchtesgadener Land hat bereits empfohlen, Dächer vom Schnee zu befreien. Vor Betreten des Daches sei aber darauf zu achten, ob die Dacheindeckung für ein Betreten geeignet ist, Außerdem müssten Personen bei der Räumung gesichert werden, so das Landratsamt in einer Mitteilung.

Tausende Schüler haben schneefrei

Wie das Kultusministerium in München mitteilte, fällt im gesamten Landkreis Miesbach für den Rest der Woche der Schulunterricht aus. Auch im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen findet bis einschließlich Freitag kein Unterricht an den staatlichen Schulen statt.

Auch in anderen Landkreisen kommt es vereinzelt noch zu weiteren Schulausfällen.

Lawinenlage weiter kritisch

Die Lawinengefahr ist vor allem im Osten weiterhin groß - und auch bei den Niederschlägen gibt es nicht wirklich Entwarnung. Zwar klingen die Schneefälle im Süden am Montagnachmittag langsam ab.

Schon in der Nacht zum Dienstag beginnt es dann aber wieder leicht zu schneien. Ab der Nacht auf Mittwoch erwarten Experten vom Deutschen Wetterdienst dann wieder unwetterartige Schneefälle in den Alpen.