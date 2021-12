Schneemannsteine aus Bischofsgrün in der ganzen Welt unterwegs

Mit geübten Strichen malt Petra Schreck auf die grauen Steine vor ihr die ersten Umrisse. Erst mit einem schwarzen Stift, dann folgt ein wenig Farbe. Innerhalb weniger Minuten entsteht so ein freundlich lächelnder Schneemann mit Schal, Mütze und roten Backen. "Es ist immer schön, wenn wieder einer fertig ist", sagt die Hobbykünstlerin lächelnd und legt den fertigen Schneemannstein zu den anderen in einen Korb. Die "Schneemannsteine" sind eine Idee, die in der Tourist Information (TI) von Bischofsgrün entstanden sind.

Ein Stück Bischofsgrün in der Welt

Angelehnt an die "Frankenstones" habe man sich gemeinsam überlegt, dass es doch eigentlich eine nette Sache wäre, für Bischofsgrün eigene Steine zu haben. "Wir sind eine Konsolidierungsgemeinde und brauchen immer Aktionen und Ideen, die möglichst wenig kosten", so Wilhelm Zapf von der TI. Das Motiv der Steine lag auf der Hand, denn schließlich sorgt einmal im Jahr der Riesenschneemann "Jakob" für überregionales Aufsehen. Gebaut wird der schon seit 35 Jahren. Immer am Freitag vor Rosenmontag. "Jakob" hat Bischofsgrün auch zum Titel "Einziges Schneemanndorf der Welt" verholfen. Doch der Ruhm ist saisonal begrenzt – coronabedingt konnte er in diesem Jahr nicht gebaut werden. "Mit den Schneemannsteinen soll ein Stück Bischofsgrün in die Welt hinausgetragen werden", so Wilhelm Zapf.

Malen, auslegen, posten: Schneemannsteine aus Bischofsgrün

Das Prinzip ist einfach: Die Schneemannsteine werden bemalt und dann ausgelegt. Wer einen findet, darf ihn behalten oder an einer anderen Stelle wieder auslegen. Doch davor soll im Idealfall ein Foto davon auf der extra eingerichteten Facebookseite "Bischofsgrüner Schneemannsteine" gepostet werden. "Das ist das größte Lob und eine unglaubliche Freude, wenn der eigene Schneemann irgendwo gefunden wird und man dann sieht, wo er auf der Reise ist", sagt Petra Schreck. Für sie ist das Bemalen der Steine ein richtiges Hobby geworden. Über 200 Schneemannsteine hat sie schon ehrenamtlich bemalt. Etwa 80 Prozent der bisherigen Steine stammen von ihr. "Die Petra hat die Idee erst so groß gemacht, das ist unglaublich mit wie viel Begeisterung sie die Steine malt, da sind wir sehr dankbar", so Wilhelm Zapf. Malen darf die Schneemannsteine aber natürlich jeder.

Ein Schneemann beim Bundespräsidenten

Bis der nächste Naturschneemann am Bischofsgrüner Marktplatz Ende Februar 2022 stehen wird, soll jedes Geschäft im Heilklimaort einen Stein bei sich haben, so Wilhelm Zapf. Und dann soll er immer mehr auf Reisen gehen. Einer ist sogar schon auf der kanarischen Insel Fuerteventura im Sand fotografiert worden, ein anderer wurde in Erfurt auf dem Arm einer großen Mausstatue aus der "Sendung mit der Maus" entdeckt. "Sogar bis zum Bundespräsidenten hat es der kleine Schneemann schon geschafft - und wer weiß, wo er noch überall auftauchen wird", freut sich Zapf.