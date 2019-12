Schneemangel: Grosser Arber verschiebt Wintersaison-Start

Der Große Arber, der höchste Skiberg im Bayerischen Wald, hat den Start der diesjährigen Wintersaison auf den 25. Dezember verschoben. Ursprünglich sollten schon am 21. Dezember, also ab Samstag, die Lifte laufen.

Schneekanonen bei milden Temperaturen wirkungslos

Aber momentan liegt zu wenig Schnee auf den Pisten, so ein Sprecher der Arber-Bergbahn am Mittwoch. Man habe zwar in den letzten Tagen die Pisten beschneit, aber die aktuelle Wärme und auch Regen haben vieles wieder schmelzen lassen.

Lift-Betreiber hoffen auf kälteres Wetter an den Feiertagen

Die Arber-Bergbahn ist zuversichtlich, dass der Saisonstart am 25. Dezember klappt. Die Prognosen , zumindest für Kälte in den Hochlagen, seien gut, sodass man die Schneekanonen laufen lassen könnte.

Die Betreiber der Lifte am Geißkopf haben noch kein Datum für den Start der Wintersaison festgelegt.