Schneelast-Studie: Dächer in Passau müssten anders gebaut sein

Letztes Jahr wurden in Bayern die Schneelastzonen für Dächer neu berechnet. Dabei wurden zum Beispiel Garmisch-Partenkirchen und das Oberallgäu geringer eingestuft, in Traunstein und vor allem in Passau ist demnach künftig mit mehr Schnee zu rechnen. Die Dächer der Häuser dort müssten nach diesen Erkenntnissen eigentlich ganz anders gebaut werden.

Was es bedeutet, Schnee auf dem Dach zu haben? Das ist im Kreis Passau seit einem Jahr anders zu bewerten. Auf der Basis von Wetteraufzeichnungen haben Wissenschaftler ein Gutachten erstellt, erklärt Norbert Gebekken, Professor für Baustatik:

"Daraufhin haben sich jetzt neue Schneelastzonen ergeben. Insbesondere für Garmisch-Partenkirchen und Oberallgäu, weniger Schneelast. Andererseits für Passau-Traunstein in Zukunft erheblich höhere Schneelasten. Jetzt müssen wir Gebäude nachrechnen oder verstärken." Norbert Gebekken, Professor für Baustatik

Bürger wissen nichts von neuen Berechnungen

Im Kreis Passau haben sich die Schneelastwerte zum Teil verdoppelt. Das Haus von Familie Kronawitter im Kreis Passau wurde 1951 gebaut. Das Dach entspricht also sicher nicht den Anforderungen von heute. Nachrechnen oder verstärken? Hermann Kronawitter hat davon noch nichts gehört.

Wie Hermann Kronawitter geht es vielen Bürgern aus Stadt und Landkreis: Sie haben davon nichts mitgekriegt. Das sei auch nicht zwingend nötig, sagt Hans Bulicek, Prüfsachverständiger für Standsicherheit. Für alle Hauseigentümer gilt der Bestandsschutz.

Statt nachrüsten mehr abschaufeln

Bestandsschutz heißt: Dass die Dächer so bleiben, auch wenn es schon sehr alte Dächer sind, wie sie zur damaligen Zeit entworfen wurden. Eine Nachrüstung ist nicht gesetzlich vorgesehen. "Man muss bei älteren Dächern, die für niedrigere Lasten bemessen sind, davon ausgehen, dass man häufiger abschaufeln muss", sagt Bulicek.

Häufiger schaufeln. Das ist die Zukunft der Kronawitters. Denn: Auch wenn Dächer nicht nachgerüstet werden müssen - sollte ein Dach einstürzen und jemand verletzt werden, ist der Bauherr dran.

Bürgerinitiative hilft beim Schaufeln der Dächer

Gibt es irgendwann so viel Schnee, dass die beiden Kronawitter-Männer zu zweit nicht mehr hinterherkommen? In dem Ortsteil Möslberg sind sie gut aufgehoben, erzählt Johannes Steininger von der Freiwilligen Feuerwehr.

"Wir haben eine Bürgerinitiative gestartet, wo wir uns gegenseitig aushelfen, wenn die Traglast von den Häusern zu hoch wird. Dann schreiben wir uns zusammen, dann ist gleich mal eine Gruppe mit 15 Leuten zusammen. Und dann sind Wohnhäuser schnell abgeschaufelt." Johannes Steininger von der Freiwilligen Feuerwehr

Die Kronawitters sind also ganz entspannt, sie vertrauen nach wie vor ihrem Auge und ihrem Bauchgefühl. Christian Kronawitter schläft sogar unterm Dach. Und zwar bestens, sagt er.

"Wenn man unterm Dach schläft und der Schnee fährt ab, wie man in Bayern sagt, dann ist das richtig laut. Man hört die Dachziegel und das Holz, wie es ausfedert. Aber das ist schön zum Aufwachen. Weil dann weiß man: Man hat keine Arbeit mehr auf dem Dach." Christian Kronawitter aus dem Kreis Passau