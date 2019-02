Schneelast auf Dächern: Mehrere Ställe eingestürzt

Das Dach eines Stallanbaus der Chiemgauhalle im oberbayerischen Traunstein ist teilweise eingestürzt. Nach Angaben der Integrierten Rettungsleitstelle Traunstein wurde niemand verletzt. Offenbar waren keine Menschen im Gebäude.

Die bis zu 15 Kühe, die im Stall waren, wurden bereits vom Personal aus dem Stall gebracht. Rund 60 Einsatzkräfte von sechs Feuerwehren sind im Einsatz, um den Unfallort zu sichern.

Kuhstall in Niederbayern eingestürzt

Am frühen Morgen brach zudem in Etzenhausen bei Pilsting (Lkr. Dingolfing-Landau) das Dach eines Kuhstalls unter der Schneelast ein. 44 Kühe und Kälber waren zunächst in dem Gebäude eingeschlossen.

Zwischendurch musste die Rettungsaktion gestoppt werden, weil es auch für die Einsatzkräfte zu gefährlich wurde. Experten des THW konnten eine Außenmauer, die wegzubrechen drohte, stabilisieren.

Alle Tiere mit 100 Einsatzkräften gerettet

Am Vormittag dann ist es gelungen, auch das letzte Kalb aus dem Stall zu retten. "Es gibt viele Helden hier", sagte Dingolfings Landrat Heinrich Trapp (SPD) im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Er meinte damit die über 100 Einsatzkräfte von Feuerwehren, Rettungsdiensten, Polizei, THW und Nachbarn.

Scheune in Schwaben eingestürzt

Wegen der großen Schneelast war bereits am Sonntag in Ödwang das Dach einer Scheune an einem ehemaligen Bauernhof eingebrochen. Verletzt wurde niemand. Das Wohnhaus nebenan war zum Glück nicht betroffen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Weil auch ein Strommast auf die Tenne stürzte, so die Polizei in Kempten, kam es in dem Ort in der Gemeinde Osterzell zu einem Stromausfall.