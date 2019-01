Schneelast auf Dächern: Ab wann wird es gefährlich?

Die südlichen Gemeinden im Landkreis Traunstein und im Landkreis Berchtesgadener Land kämpfen mit den Schneemassen der vergangenen Tage. In der Stadt Traunstein sind zum Beispiel 30 Mitarbeiter mit Fahrzeugen im Einsatz, um die Schneeberge aus den Straßen und von Plätzen räumen. Sie wissen schon gar nicht mehr, wohin damit – und bringen sie per Lastwagen zu Lagerstätten am Festplatz oder zum Parkplatz des Schwimmbades.

Hallendächer müssen noch nicht geräumt werden

Wie steht es derzeit um die Einsturzgefahr bei den Häusern? Nach Auskunft der Traunsteiner Pressesprecherin gibt es mit den Dachlasten noch keine Probleme. Hallendächer müssten noch nicht geräumt werden.

Mehr Probleme bereitet der nasse Schnee auf den Bäumen. Die Stadt überlegt zum Beispiel, die Langlaufloipe auf dem Hochberg wegen Schneebruchs für die Langläufer zu sperren.

Erst bei eineinhalb Metern Schnee werden Dächer abgekehrt

Auch in der Wintersportgemeinde Reit im Winkl gibt es noch keine Notwendigkeit, Dächer abzuschaufeln. Nach Auskunft der Gemeindeverwaltung liegt auf den Dächern rund ein halber Meter Schnee. Erst bei einer Schneehöhe von eineinhalb Metern müsse abgeschaufelt werden, hieß es. Auch in Ruhpolding besteht noch keine Gefahr durch Dachlasten.

Weiterhin viel Schnee in Bayern erwartet

In Berchtesgaden, wo es inzwischen Schneeregen gibt, liegen maximal 30 Zentimeter Schnee auf den Dächern. Das macht laut Auskunft der Gemeinde ebenfalls noch keine Probleme. Bis zum kommenden Wochenende soll es im südlichen Bayern allerdings noch einmal kräftig schneien, warnen Meteorologen. Die Situation könnte sich also verschärfen.

Die Katastrophe von Bad Reichenhall

In der Region sprechen in diesen Tagen viele über die Katastrophe von Bad Reichenhall. Nach massiven Schneefällen war am 2. Januar 2006 das Dach der Eishalle eingestürzt – wegen Konstruktionsmängeln. 15 Menschen starben, zwölf Kinder und drei Frauen. Viele weitere Menschen wurden verletzt.