Schneelage: Vorübergehende Entspannung, Unterricht findet statt

Nach derzeitigem Stand findet heute wieder überall in Niederbayern der Unterricht statt. Auch in den Landkreisen Freyung-Grafenau und Regen. Die Länderbahn hat am Abend mitgeteilt, dass für Schülerinnen und Schüler, die sonst für den Schulweg die Waldbahnzüge benutzen, Ersatzbusse fahren. Es ist jedoch wichtig, einige Minuten früher an die Haltestellen zu kommen, weil die Busse großteils früher abfahren als die Züge. Auch im Landkreis Straubing-Bogen, wo gestern noch einige Schulen geschlossen waren, sind die Schulbusse heute aller Voraussicht nach wieder unterwegs.

Vorübergehende Entspannung: Schneefälle kommen am Wochenende

Allerdings könnte es sich nur um eine vorübergehende Entspannung der Lage im Bayerischen Wald handeln. Denn für das kommende Wochenende sind ergiebige Schneefälle vorausgesagt worden. Im Landkreis Freyung-Grafenau beispielsweise werden sich die Verantwortlichen am späten Sonntagnachmittag noch einmal zusammensetzen, um über das Vorgehen am Montag zu entscheiden.

Warnmeldung: Dächer müssen von Schneelast befreit werden

Das Landratsamt in Freyung hat gestern eine Warnmeldung bezüglich der Schneelast auf den Dächern herausgegeben. Die Gefahr werde durch weitere Schneefälle, aber auch mit steigenden Temperaturen oder Regenfälle größer. Deshalb sollten Hausbesitzer vorsorglich prüfen, ob ihre Dächer die Schneelast aushalten. Bei Bedarf soll das Dach von Altschnee befreit oder von Spezialfirmen geräumt werden.

Wegen drohenden Schneebruchs ist es in den Wäldern nach wie vor lebensgefährlich. Autofahrer sollen auf den Straßen jederzeit mit umgestürzten Bäumen rechnen.