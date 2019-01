Schneelage Niederbayern: Entspannung, aber Schneebruchgefahr

Tagelang stand sie still, aber seit Mittwochmorgen fährt die Waldbahn wieder zwischen Zwiesel und Deggendorf. Am Vorabend konnten die letzten Streckenräumungen abgeschlossen werden. Schon zuvor rollten bereits auf der Strecke Gotteszell-Viechtach wieder Züge. "Für die anderen Abschnitte von Zwiesel nach Bayerisch-Eisenstein, Grafenau und Bodenmais gibt es aktuell keine belastbare Prognose seitens DB Netz zur Wiederaufnahme des Verkehrs", hieß es in einer Mitteilung der Länderbahn. Ziel sei die Betriebsaufnahme am kommenden Wochenende.

Landkreis Freyung-Grafenau: Letzte Sperrungen aufgehoben

Auch die Lage im Landkreis Freyung-Grafenau entspannt sich weiter. Wie das Landratsamt meldete, sind mittlerweile alle Kreisstraßen, die vergangenen Sonntag gesperrt werden mussten, wieder frei. Zuletzt wurde am Dienstagabend die Sperrung der Verbindung von Oberfrauenwald nach Hauzenberg aufgehoben.

In der Region Schöfweg-Zenting, die vom Schneechaos besonders betroffen war, ist nur noch die Straße Schöfweg-Daxstein wegen Fräsarbeiten einspurig befahrbar.

Auch das Bürgertelefon im Landratsamt Freyung ist nicht mehr aktiv und schon seit Dienstag findet auch wieder in allen Schulen im Kreis Freyung-Grafenau regulärer Unterricht statt.

Fließender Verkehr, aber weiterhin Schneebruchgefahr in höheren Lagen

Die Strecke zwischen Lohberg und dem Großen Arber wird laut Landratsamt Cham im Laufe des Nachmittags freigegeben. Die Sperrschilder werden dann durch Warnschilder ersetzt.

Von der Stadt Deggendorf hieß es, dass mittlerweile wieder alle Straßen frei sind, so auch die zuletzt gesperrte Ruselstrecke.

Die Feuerwehr Deggendorf betonte aber auf BR-Anfrage, dass in höheren Lagen noch Schneebruchgefahr besteht. Dort werden weiterhin Bäume freigeschnitten, wie in Schöllnach, Rickerting, Hunding oder Greising. Laut Feuerwehr fließt der Verkehr aber. In den höheren Schneelagen schaufeln die Leute jetzt vorsorglich den Schnee von ihren Dächern. Die Feuerwehr warnt derweil immer noch ausdrücklich davor, in den Wald zu gehen.