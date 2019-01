Schneelage in Niederbayern entspannt sich

In Niederbayern hat sich die Lage nach dem heftigen Wintereinbruch der vergangenen Tage weitgehend entspannt. An allen Schulen findet heute wieder Unterricht statt. Bis auf einzelne Straßen ist alles wieder befahrbar.

Einzelne Sperrungen wegen Schneebruchs

Wegen Schneebruchgefahr ist beispielsweise noch die Ruselstrecke zwischen Mietraching und Hackermühle gesperrt. Bei der Waldbahn fallen weiter Züge aus. Auf der Homepage heißt es: Aktuell fahren nur die Waldbahn-Züge zwischen Deggendorf und Plattling. Auf den übrigen Linien ist Busnotverkehr. Auch auf der Linie Gotteszell-Viechtach muss der Verkehr weiterhin eingestellt bleiben.

Im Bayerischen Wald sind wegen Schneebruchs viele Langlauf-Loipen weiter gesperrt.

Leichtes Hochwasser

Die Flüsse Vils und Abens sind in der vergangenen Nacht nochmal angeschwollen. Wie der Hochwassernachrichtendienst meldet, sind die Pegelstände vieler Flüsse zwar noch hoch, sinken aber bereits wieder. An der Vils in Dietelskirchen und Vilsbiburg (Lkr. Landshut) gilt derzeit nur noch die erste von vier Meldestufen. Lediglich an der Abens in Aunkofen (Lkr. Kelheim) gilt noch Meldestufe zwei, aber auch hier geht das Wasser schon zurück.

Niederbayern hilft in den Krisengebieten

Hunderte Helfer der Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks und anderer Organisationen aus Niederbayern sind weiter in den Landkreisen in Oberbayern im Einsatz, in denen noch Katastrophenalarm herrscht.