Schneelage in Bayern: Weiterhin hohe Lawinengefahr

Vorsicht heißt es für alle, die in den verschneiten Gebieten an den bayerischen Alpen unterwegs sind. Zahlreiche Straßen etwa in den Landkreisen Oberallgäu, Ostallgäu und im Landkreis Miesbach sind gesperrt. Die Gefahr, dass Lawinen abgehen, ist weiterhin groß, etwa auch in Balderschwang im Allgäu, wo gestern früh eine Lawine ein Hotel getroffen hatte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt – auch, weil gefährdete Bereiche des Hotels geräumt worden waren.

Bei gutem Wetter kontrollierte Lawinensprengungen

In Balderschwang wurden gestern weitere Häuser geräumt. Heute nun soll zu allererst der Schnee untersucht werden – um die Lawinengefahr einzuschätzen – wenn das Wetter es zulässt, soll es dort auch kontrollierte Lawinensprengungen geben.

Rund 10.000 Helfer kämpfen gegen die Schneemassen

10.000 Helfer sind in diesen Tagen im Einsatz, und helfen mit, die Schneemassen zu bekämpfen. Etwa rund um Berchtesgaden und Traunstein. Das Schaufeln wird zum Wettlauf gegen die Zeit – denn der Schnee lastet schwer auf den Dächern, sagt Markus Mangold von der Bergwacht im oberbayerischen Murnau.

Schulfrei in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen

Entspannt hat sich die Situation in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen. So ist es durchaus möglich, dass die Katastrophenfälle in diesen beiden Landkreisen heute im Laufe des Tages beendet werden können. Der Schulunterricht fällt heute jedoch in beiden Landkreisen noch aus.