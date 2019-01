Schneelabyrinth: Die schöne Seite des Schnees

Voll im Trend

Labyrinthe liegen im Trend. Vor allem im Fichtelgebirge. Im Sommer laden das Felsenlabyrinth der Luisenburg in Wunsiedel, ein Graslabyrinth in Nagel am See, das Granitlabyrinth in Kirchenlamitz oder das Labyrinth aus der Kathedrale von Chartres vor der Autobahnkirche Himmelkron zum Durchschreiten ein. Das Schneelabyrinth von Grassemann ist dann längst geschmolzen. Auch das kann wieder als Symbol interpretiert werden: Nichts ist so vergänglich wie das Leben – im übertragenen Sinne wie die kostbare, eisige und fragile Pracht im Fichtelgebirge.