Wasserknappheit: "Schneekanonen retten nicht den Wintersport"

100.000 Kubikmeter - und noch zu wenig

Das Garland-Speicherbecken mit seinem Fassungsvermögen von 100.000 Kubikmetern, sagt Hydrologin Carmen de Jong, gehöre zu den größeren seiner Art im Alpenraum.

Und reiche für das Skigebiet Brauneck dennoch nicht aus: "Am Brauneck werden schon mehr als 150.000 Kubikmeter gebraucht, wahrscheinlich noch sehr viel mehr. Jetzt wurde die Finsteralm ausgebaut, also die Skistrecken dort, mit nochmal 40 Hektar dazu. Das heißt: Zur Zeit sind es jetzt über 100 Hektar. Unter sehr schlechten Bedingungen muss man dann mit 200.000 oder 300.000 Kubikmeter rechnen", so Carmen de Jong.

Anzapfen, was geht

Doch woher all das Wasser nehmen? In Lenggries, so die Hydrologin, sieht die Lösung so aus, "dass man für dieses Skigebiet hier in Brauneck jetzt fast alle lokalen Quellen anzapft und auch das Grundwasser in Zukunft durch Tiefbrunnen anzapfen möchte. Und da die lokalen Gemeinden hier vom Grundwasser abhängig sind für ihr Trinkwasser, könnte das in Zukunft zu Konflikten führen."

Ebenso wie in Mitterdorf im Bayerischen Wald, wo das Skigebiet jetzt ausgebaut werden soll - trotz Wasserarmut und sinkender Grundwasserpegel -, könne das auch in Lenggries ernste Folgen haben, so Carmen de Jong: "Das ist ein Gebiet, wo es in Zukunft auch zu Wasserknappheit kommen könnte, wenn sich alles so weiter entwickelt und das Klima trockener wird - also wenn es weniger schneit, weniger regnet - und gleichzeitig der Wasserbedarf für die Beschneiung zunimmt."

Beschneiung: "Keine Zukunftsstrategie"

Enorme Schäden und gleichzeitig wenig Aussicht auf Erfolg: Die künstliche Beschneiung, sagt die Hydrologin, sei kein Ersatz für natürlichen Schnee. Das zeige sich längst: Denn trotz des großen Ausbaus vieler Skigebiete funktioniere der Wintertourismus häufig nicht mehr. Oft sei der Saisonbeginn im Dezember nicht mehr möglich und die Saison reiche nicht mehr bis in den April hinein.

Nicht nur in den bayerischen Alpen und im Bayerischen Wald, sondern selbst in hochalpinen Gebieten, die wesentlich höher liegen: "Wir haben ja Skigebiete in den Alpen, die selbst bei 2.400 Meter liegen - also das untere Ende der Piste - und die immer wieder im Dezember nicht zeitig öffnen können. Das heißt, selbst Gebiete oberhalb von 2.000 Meter sind heutzutage bedroht."

Subventionen überdenken

Die Forderung der Grünen, keine Subventionen mehr an Skigebiete unter 1.800 Meter zu vergeben, ist Carmen de Jong noch nicht ausreichend: "Ich finde, man sollte die Grenze noch höher legen, also keine Subventionen unter 2.000 Meter." Schneekanonen retteten eben nicht mehr den Wintersport, denn gegen hohe Temperaturen könnten auch sie nichts ausrichten."