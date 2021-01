Schneeglatte Straßen: 14 Unfälle im Berufsverkehr

Insgesamt 14 Male musste die Polizei zu Unfällen auf schneeglatter Fahrbahn ausrücken. Mehrere Personen wurden bei den Unfällen leicht verletzt. In Schorndorf (Lkr. Cham) rutschte ein Autotransporter auf das Grundstück eines Autohändlers.

Mehrere Leichtverletzte im Berufsverkehr

Bei vier der 14 Unfälle in der Oberpfalz wurden mehrere Personen leicht verletzt. Das sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums der Oberpfalz auf BR-Anfrage. Genaue Angaben konnte sie nicht machen. Grund für die Unfälle seien aber jedes Mal schneeglatte Fahrbahnen gewesen.

LKW kracht rutscht in Gebrauchtwagen-Handel

In Radling, einem, Gemeindeteil von Schorndorf, ist am Morgen ein beladener Autotransporter ins Schlingern geraten und auf die Verkaufsfläche eines Gebrauchtwagenhändlers gerutscht. Wie ein Polizeisprecher sagte, blieb der LKW-Fahrer unverletzt. Zwar blieben demnach die geladenen PKW unbeschädigt. Allerdings kippte die Fahrerkabine des Lastwagens auf ein parkendes Auto des Händlers. Ein Abschleppdienst soll den Laster jetzt wieder aufrichten. Details zur Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. In der Nacht war es dagegen ruhig auf den Straßen. Es habe schlicht keinen Verkehr gegeben, so die Polizei. Das dürfte auch mit der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen zu tun haben.