Schneeglatte Fahrbahnen führen in Oberfranken zu vielen Unfällen

Wegen Schneeglätte und nicht angepasster Geschwindigkeit ist es in Oberfranken zu einigen Unfällen gekommen. Auf der A9 ereigneten sich am Samstag vier Karambolagen, teilte die Polizei mit. In Burgwindheim kam ein Auto von der Straße ab und überschlug sich.

Sportwagen mit Sommerreifen auf der A9 unterwegs

Bei Münchberg im Landkreis Hof war ein Sportwagen auf einem vorausfahrenden Wagen aufgefahren, der dadurch auf ein weiteres Auto geschoben wurde. Der Sportwagen war mit Sommerreifen unterwegs. Zwei Personen wurden verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Ebenfalls auf der A9 bei Selbitz im Landkreis Hof hatte ein 67 Jahre alter Autofahrer auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Sein Auto krachte in die Mittelschutzplanke.

Auto kommt von der Fahrbahnen ab und landet auf dem Dach

Bei Burgwindheim im Landkreis Bamberg ist ein Auto aufgrund von Schneeglätte von der Straße abgekommen, hat sich überschlagen und ist auf dem Dach gelandet. Der 20 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus. Am Unfallfahrzeug entstand nach Polizeiangaben Totalschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Hilfsbereite Autofahrerin nimmt verunglückten Autofahrer mit

Wegen mangelndem Handyempfangs am Unfallort hatte der Autofahrer zunächst keinen Notruf absetzen können. Eine Autofahrerin hielt mit ihrem Wagen jedoch an und nahm den 20-Jährigen mit. In Mittelsteinach, einem Ortsteil von Burgwindheim, konnte der Mann dann die Polizei verständigen. In Lichtenfels stürzte ein 42 Jahre alter Mann beim Rodeln vom Schlitten. Er zog sich laut Polizei schwere Beinverletzungen zu und musste von der Bergwacht geborgen werden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.