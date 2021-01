vor etwa einer Stunde Artikel mit Video-Inhalten

Schneeglätte sorgt für Unfallserie auf der A3 bei Waldaschaff

Auf der A3 in der Nähe des unterfränkischen Waldaschaffs ist es zu einer Kettenreaktion an Unfällen gekommen. Insgesamt fünf haben sich dort am Freitagnachmittag ereignet. Grund dafür war die Schneeglätte.