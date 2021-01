Schneeglätte in Niederbayern: Über 30 Unfälle bis Mittag

Der Wintereinbruch mit Schnee und eisigen Temperaturen hat heute in Niederbayern zu zahlreichen Unfällen geführt. Bis zum Mittag verzeichnete die Polizei 32 Unfälle auf Niederbayerns Straßen. Wie das Polizeipräsidium mitteilt, sind dabei fünf Personen leicht und eine schwer verletzt worden.

Liegengebliebene Laster und Rutschunfälle

Besonders an den Steigungen des Bayerischen Waldes war es zu vielen Einsätzen gekommen. Neun Mal mussten die Beamten allein wegen liegengebliebener Lastwagen ausrücken. Die Ruselbergstrecke im Kreis Deggendorf war kurzzeitig gesperrt, weil ein 40-Tonner hängen blieb und die Strecke im Rückwärtsgang zurückfahren musste.

Auf der A93 im Kreis Kelheim waren zwischen Abensberg und Siegenburg in Richtung Regensburg fünf Fahrzeuge ineinander gekracht. Mehrere Personen wurden dabei verletzt.

Milderes Winterwetter am Mittwoch

Kurz vor Mittag haben sich die Wetterlage und das Einsatzgeschehen wieder entspannt, heißt es. Jedoch kann es laut Deutschem Wetterdienst in Niederbayern weiterhin Schneefälle geben. Morgen Nachmittag geht der Schnee an der Donau in Regen über, was erneut zu glatten Straßen führen kann. Am Mittwoch wird es freundlicher und milder.