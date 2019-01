Schneefrei: Wo morgen und die nächsten Tage die Schule ausfällt

Zwar lassen die Schneefälle im südlichen Bayern über Nacht wohl nach. Trotzdem kommt es auch am Dienstag an zahlreichen Schulen in Oberbayern zu Unterrichtsausfällen. In den Landkreisen Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen bleiben die staatlichen Schulen sogar bis einschließlich Freitag geschlossen. "Das hat es in Bayern seit vielen Jahren nicht mehr gegeben", sagte eine Sprecherin des Kultusministeriums dem BR.

Unterrichtsausfall in Lindau bis Mittwoch

In der Stadt Lindau fällt der Unterricht an allen Schulen aus, und zwar bis einschließlich Mittwoch. Das Landratsamt Lindau teilte mit, man folge damit einer nachdrücklichen Empfehlung von Polizei und Feuerwehr, die die Schulwegsicherheit als nicht mehr gewährleistet ansehen.

Berchtesgadener Land und Kreis Traunstein

Im Landkreis Berchtesgadener Land entfällt der Unterricht morgen an den Grundschulen Marktschellenberg und Neukirchen. Im Kreis Traunstein sind alle Schulen in der Großen Kreisstadt incl. Grundschule Haslach geschlossen, ferner die Grundschulen Surberg, Vachendorf, Bergen, Inzell. Schneefrei haben auch die Schüler der Grund- und Mittelschule Siegsdorf und der Grund- und Mittelschule Ruhpolding.

Schulen müssen Betreuung anbieten

Lehrkräfte müssen laut Kultusministerium, soweit es die Witterung zulasse, ihren Dienst antreten. Schließlich müsse für die Schülerinnen und Schüler, die trotz Unterrichtsausfalls eintreffen, eine angemessene Beaufsichtigung gewährleistet sein.

Die Entscheidung über den Unterrichtsausfall liegt laut Ministerium bei den "regional zuständigen Koordinierungsgruppen Schulausfall", so die Ministeriumssprecherin. Privaten Schulen werde empfohlen, sich dieser Entscheidung anzuschließen.