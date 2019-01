Schneefrei: Wo am Montag in Bayern die Schule ausfällt

Auch am Montag fällt nach Angaben des bayerischen Kultusministeriums an vielen Schulen in Bayern der Unterricht wegen starker Schneefälle aus. Die Entscheidung darüber wird von den Landkreisen getroffen.

Der folgende Überblick wird laufend aktuell gehalten.

In diesen Landkreisen in Oberbayern fällt der Unterricht aus

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Unterrichtsausfall an allen Schulen am Montag und Dienstag

Landkreis Berchtesgadener Land

Unterrichtsausfall an allen Schulen am Montag

Landkreis Ebersberg

Unterrichtsausfall an allen Schulen am Montag

Landkreis Erding

Unterrichtsausfall an allen Schulen am Montag

Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Unterrichtsausfall an allen Schulen am Montag

Landkreis Miesbach

Unterrichtsausfall an allen Schulen am Montag

Landkreis Mühldorf am Inn

Unterrichtsausfall an allen Schulen am Montag

Landkreis München Land (in der Stadt München findet Unterricht statt)

Unterrichtsausfall an allen Schulen am Montag

Landkreis Rosenheim und Stadt Rosenheim

Unterrichtsausfall an allen Schulen am Montag

Landkreis Starnberg

Unterrichtsausfall an allen Schulen am Montag

Landkreis Traunstein

Unterrichtsausfall an allen Schulen am Montag, Dienstag und Mittwoch

Landkreis Weilheim-Schongau

Unterrichtsausfall an allen Schulen am Montag

Schulausfälle in Schwaben

Stadt Kempten

Unterrichtsausfall an allen Schulen am Montag und Dienstag

Landkreis Oberallgäu

Unterrichtsausfall an allen Schulen am Montag und Dienstag

Landkreis Ostallgäu

Unterrichtsausfall an allen Schulen am Montag

Landkreis Lindau

Unterricht am Montag findet statt, Entschuldigungen möglich. Landrat Elmar Stegmann und Schulamtsdirektor Elmar Vögel haben für alle Schulen im Landkreis Lindau (Bodensee) folgende Regelung getroffen: Am Montagmorgen entscheiden die Eltern/Erziehungsberechtigten verantwortungsbewusst, ob die Kinder aus ihrer Sicht sicher und zuverlässig zur Schule gelangen können. Wo dies aufgrund der Wetterverhältnisse nicht möglich ist, muss das Kind entschuldigt werden und gilt damit als unterrichtsbefreit.

Schulausfälle in Niederbayern

Landkreis Regen

Unterrichtsausfall an allen Schulen am Montag

Landkreis Straubing-Bogen

Unterrichtsausfall am Montag an den Schulen Sankt Englmar-Perasdorf, Rattenberg, Wiesenfelden und Haibach. Schüler an weiterführenden Schulen aus den genannten Gemeinden haben am 14.01. schulfrei.

Landkreis Deggendorf

Unterrichtsausfall am Montag in folgenden Gemeinden: Auerbach, Aussernzell, Bernried, Deggendorf (gesamtes Stadtgebiet außer im Stadtteil Rettenbach), Grafling, Grattersdorf, Hengersberg, Hunding, Iggensbach, Lalling, Metten, Niederalteich, Offenberg, Schaufling, Schöllnach, Winzer