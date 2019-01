Schneefrei: Wo am Montag in Bayern die Schule ausfällt

Auch noch am Montag fällt an vielen Schulen in Bayern der Unterricht wegen starker Schneefälle aus. Die Lehrer werden sich trotz der Unterrichtsausfälle im Schulgebäude aufhalten, wie ein Sprecher des Bayerischen Kultusministeriums erklärte. Sie seien für die Betreuung von Schülern zuständig, die trotz der schwierigen Bedingungen in die Schulen kommen.

Diese Landkreise haben schulfrei

In den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Traunstein fällt der Unterricht am Montag und Dienstag komplett aus.

Im Landkreis München ist am Montag an allen Schulen schulfrei. Ebenso im Landkreis Ebersberg sowie im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.

Einzelne Schulen auch im Landkreis Berchtesgadener Land betroffen

So entfällt am Montag, den 14.01.2019 im Landkreis Berchtesgadener Land der Unterricht an folgenden Schulen:

- an allen Grund- und Mittelschulen mit Ausnahme: Grund- und Mittelschule Laufen, Grundschule Saaldorf-Surheim

- Gymnasium Berchtesgaden

- CJD Christophorusschulen Berchtesgaden

- Sonderpädagogisches Zentrum St. Zeno Bad Reichenhall

- HPZ Piding

- Karlsgymnasium Bad Reichenhall

- Erzbischöfliche Maria-Ward-Realschule St. Zeno Reichenhall