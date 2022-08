Schneeferner unter der Zugspitze in 15 Jahren abgeschmolzen

Rund vier Wochen früher als sonst ist der Nördliche Schneeferner, einer der letzten Gletscher in den Bayerischen Alpen, komplett schneefrei. Der Anblick oberhalb der Skistation SonnAlpin auf dem Zugspitzplatt zeigt einen grau-schwarzen Eisfleck, der sich immer mehr zurückzieht.

Wenn man hier im Winter bei Neuschnee auf der Piste sei, könne man sich gar nicht vorstellen, was sich da an Ruß und Staub aus Jahrhunderten in und auf einem solchen Gletscher ablagere. Dr. Till Rehm, Geophysiker von der Forschungsstation Schneefernerhaus, hat eine so frühe Schneeschmelze in den 15 Jahren, die er in direkter Nachbarschaft zum Gletscher arbeitet, noch nie gesehen.