Schneefall sorgt in Ostbayern zunehmend für Probleme

Die starken Schneefälle der vergangenen Stunden werden für Autofahrer, Räumdienste, Feuerwehren und Hausbesitzer in Ostbayern zunehmend zu einer Herausforderung. Selbst in tieferliegenden Regionen fielen mehrere Zentimeter Schnee, örtlich waren es bis zum Mittag sogar 15 bis 20, im Bayerischen Wald sogar bis zu 30 Zentimeter. Eine der Folgen: Verkehrsbehinderungen.

Straßensperrungen wegen Schneebruch

In Niederbayern mussten gleich mehrere Straßen wegen umgestürzter Bäume und Schneeverwehungen gesperrt werden. Sechs allein in und um Landshut, dazu auch zum Beispiel die Verbindungsstraße zwischen Berg und Sommershausen im Landkreis Dingolfing-Landau. In allen Fällen stürzten Bäume unter der schweren Nassschneelast um und versperren die Fahrbahn, weitere Bäume sind stark gefährdet. Auch in der Oberpfalz registrierte die Polizei inzwischen eine ganze Reihe von Straßensperrungen. Mehr als 50 umgestürzte Bäume wurden bis zum Mittag gemeldet, vor allem im Landkreis Cham.

Feuerwehr warnt vor Waldspaziergängen

Wegen Schneebruchgefahr bittet die Landshuter Feuerwehr inzwischen ausdrücklich, auf Fahrten oder Spaziergänge im Wald zu verzichten. Bis zum Mittag hätten die Einsatzkräfte ständig Menschen beobachtet, die trotz der Warnungen auch mit Kindern unterwegs seien. Wer nicht ins Freie müsse, solle daheim bleiben.