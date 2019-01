Schneefall lässt nach - Lawinengefahr weiter hoch

Die Lage in den von den starken Schneefällen betroffenen bayerischen Regionen könnte sich in den kommenden Stunden entspannen. Dennoch ist die Lawinengefahr in vielen Regionen hoch. In fünf bayerischen Landkreisen gilt weiterhin der Katastrophenfall. In Traunstein und Berchtesgadener Land sind noch immer Hunderte Helfer im Einsatz, um Dächer von der Schneelast zu befreien.

Kein Biathlon-Weltcup in Ruhpolding

Der Katastrophenfall im Landkreis Traunstein bleibt erstmal bestehen. Deshalb hat das Landratsamt jetzt entschieden, die Biathlon-Wettkämpfe am morgigen Mittwoch ausfallen zu lassen. Die Sicherheit der Menschen stehe an oberster Stelle, teilt das Landratsamt mit. Da die Entwicklung über den Mittwoch hinaus noch offen sei, sei auch noch unklar, ob am Donnerstag Rennen stattfinden können.

Lawinengefahr weiterhin hoch, Straßen gesperrt

Erhöhte Lawinengefahr herrscht unter anderem in Balderschwang im Allgäu, wo gestern Früh eine Lawine ein Hotel getroffen hatte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Derzeit macht sich die Lawinenkommission ein Bild von der Lage. Zahlreiche Straßen etwa in den Landkreisen Oberallgäu, Ostallgäu und im Landkreis Miesbach sind weiterhin gesperrt.

Auch beim Bahn-Verkehr gibt es Einschränkungen. Wegen Schneebruchs liegen immer wieder vereinzelt Bäume und Äste im Gleisbereich – vor allem auf den hochgelegenen südbayerischen Strecken, die zum Teil seit Tagen gesperrt sind. Die Bahnstrecken zwischen Holzkirchen und Lenggries, Schaftlach sowie Bayrischzell sind voraussichtlich bis morgen Früh voll gesperrt. Auf den bisher gesperrten Strecken im West-Allgäu sowie zwischen Bad Reichenhall und Berchtesgaden fahren derweil wieder Züge.