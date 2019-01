Schneefälle: Unfälle, Bahnbehinderungen - und fünf Tote

Heftiger Schneefall vor allem im Süden Bayerns den Straßen-, Schienen- und Luftverkehr beeinträchtigt. Viele Urlauber blieben auf dem Rückweg aus den Weihnachtsferien stecken. Der starke Schneefall behindert auch den Zugverkehr vor allem im Süden und Westen Bayerns. Etliche Verbindungen im Allgäu sowie in Richtung Wolfratshausen, Starnberg, Holzkirchen und Garmisch-Partenkirchen sind bis auf Weiteres gesperrt.

Auch zahlreiche Straßen sind wegen Schneebruchs oder Lawinengefahr gesperrt. Auf der Salzburger Autobahn kam es zu Behinderungen durch umgeknickte Bäume.

Aktuelle Verkehrslage

Aktuelle Behinderungen bei Bahnen

Bahnpendler im Oberland haben am heutigen Montag ein echtes Problem. Der starke Schneefall behindert den Zugverkehr vor allem im Süden und Westen Bayerns. Etliche Verbindungen im Allgäu sowie in Richtung Wolfratshausen, Starnberg, Holzkirchen und Garmisch-Partenkirchen sind bis auf Weiteres gesperrt.

In München fahren derzeit die S4 und S7 nicht oder nur eingeschränkt - Bäume liegen im Gleis. Die Sperrung der Linie S6 ist mittlerweile aufgehoben.

Südlich von Holzkirchen fahren auf Grund der starken Schneefälle keine Züge und auch nur bedingt wird es einen Schienenersatzverkehr geben. Da nicht ausreichend Busse zur Verfügung stehen, wird der Schienenersatzverkehr am Montagmorgen nur eingeschränkt möglich sein, daher müssen Fahrgäste mit starken Beeinträchtigungen rechnen, heißt es von Seiten der Bayerischen Oberlandbahn. Seit gestern steht der BOB Zugverkehr im Oberland still. Alle Züge enden und wenden von München kommend in Holzkirchen. Da es gestern auch keinen Busnotverkehr gab, strandeten vielen Zugfahrgäste an den Bahnhöfen in der Region. Richtung Lenggries, Tegernsee und Bayrischzell und auch umkehrt ging nichts mehr und auch heute fährt voraussichtlich bis zum Vormittag kein Zug. Nach wie vor sind die Schienen in diesem Bereich auf Grund der Neuschneemengen nicht befahrbar. Wie lange dieser Ausnahmezustand noch andauern wird, ist unklar - Fahrgäste der Bayerischen Oberlandbahn sollen sich vor Abfahrt auf der Internetseite der BOB über den aktuellen Stand erkundigen.

Im Bereich Mittenwald fahren keine Züge. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet zwischen dem Grenzübergang Scharnitz und Garmisch-Partenkirchen. Die Deutsche Bahn rät ihren Kunden weiterhin, sich vor Reisebeginn zu informieren.

Im Bayerischen Wald musste die Waldbahn ihren Betrieb auf vielen Streckenabschnitten einstellen. Ein Busnotverkehr ist eingerichtet. Inzwischen lief der Verkehr der Waldbahn wieder an, jedoch bleibe die Verbindung zwischen Deggendorf und Zwiesel (Landkreis Regen) weiter gesperrt, teilte ein Sprecher des Betreibers Länderbahn am Sonntagabend mit. Auf diesem Streckenabschnitt mussten die Räumarbeiten wegen der Dunkelheit am Sonntag unterbrochen werden. Es sei auch in den kommenden Tagen aufgrund der Wetterprognose mit Ausfällen zu rechnen, hieß es weiter.

Im Allgäu gab es seit dem Morgen eine weitere Streckensperrung zwischen Kempten und Lindau, die den Betrieb des Alex beeinträchtigt. Gründe sind auch hier Schneemassen und umgestürzte Bäume. Ein Busnotverkehr wurde bisher nicht eingerichtet, da die Busse wegen des Schnees nicht aus den Depots kommen. Die Züge des Alex pendeln zwischen München und Kempten.

Schulausfälle in Südbayern

Auf Grund des heftigen Schneefalls gibt es am Montag in diversen Schulen in Südbayern schneefrei. Hier finden Sie eine Übersicht.

Vier Menschen aus Bayern ums Leben gekommen

Der heftige Wintereinbruch hat in Bayern am Sonntag ein Todesopfer gefordert. Ein Skifahrer aus dem oberbayerischen Penzberg wurde am Nachmittag am Blomberg bei Bad Tölz von einem Baum erschlagen. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte, wurde der 44-Jährige kurz nach 16 Uhr leblos im Schnee liegend unterhalb des Blomberghauses entdeckt. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Nach erster Einschätzung der Polizei dürfte der Baum unter der Schneelast umgeknickt sein. Zeugen des Unfalls gibt es nicht.