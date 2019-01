vor 10 Minuten

Schneefälle: Mann stirbt nach Unfall mit Schneeräumer

Der Fahrer des Schneepfluges, der in der Nähe von Lenggries in die Isar gestürzt ist, ist tot. Er starb im Krankenhaus an den Folgen des Unfalls. Das teilt die Polizeiinspektion Bad Tölz mit.