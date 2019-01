Schneefälle: Bahnpendler haben heute ein Problem

Experten zufolge könnte die Lawinengefahr in den Alpen gebietsweise die höchste Stufe 5 erreichen. Gefahrenstufe 4 gilt bereits. Im Berchtesgadener Land und in den Landkreisen Miesbach und Traunstein sind einzelne Straßen nicht befahrbar. Die Verbindungsstraße zwischen Seegatterl und Winklmoosalm im Landkreis Traunstein wurde nach einem Lawinenabgang gesperrt.

Verspätungen und Zugausfälle bei Bahn und Münchner S-Bahn

Südlich von Holzkirchen fahren auf Grund der starken Schneefälle keine Züge. Da nicht ausreichend Busse zur Verfügung stehen, wird der Schienenersatzverkehr am Montagmorgen nur eingeschränkt möglich sein, daher müssen Fahrgäste mit starken Beeinträchtigungen rechnen, heißt es von Seiten der Bayerischen Oberlandbahn. Seit gestern steht der BOB Zugverkehr im Oberland still. Alle Züge enden und wenden von München kommend in Holzkirchen.

Da es gestern auch keinen Busnotverkehr gab, strandeten vielen Zugfahrgäste an den Bahnhöfen in der Region. Richtung Lenggries, Tegernsee und Bayrischzell und auch umkehrt ging nichts mehr und auch heute fährt voraussichtlich bis zum Vormittag kein Zug. Nach wie vor sind die Schienen in diesem Bereich auf Grund der Neuschneemengen nicht befahrbar. Wie lange dieser Ausnahmezustand noch andauern wird, ist unklar - Fahrgäste der Bayerischen Oberlandbahn sollen sich vor Abfahrt auf der Internetseite der BOB über den aktuellen Stand erkundigen.

Auch zwischen Tutzing und Seeshaupt ist die Strecke gesperrt. Auf der S7 ist der Bereich zwischen Icking und Wolfratshausen gesperrt. Und wegen einer technischen Störung fahren im Bereich von Mittenwald im Moment keine Züge. Zwischen Scharnitz und Garmisch-Partenkirchen fahren Pendelzüge.

Schulausfälle in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach und Traunstein

Auf Grund des heftigen Schneefalls kommt es am Montag (07.01.2019) auch schon zu ersten Schulausfällen in der Region.

Das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen hat angekündigt, dass es in der Grundschule Icking und im Rainer-Marie-Rilke Gymnasium Icking morgen keinen Unterricht geben wird. Laut Landrat Josef Niedermaier sei eine sichere Erreichbarkeit der beiden Schulen nicht gewährleistet, deswegen gebe es morgen Schneefrei.

Auch im Landkreis Miesbach und im Landkreis Traunstein gibt es Schulausfälle.

Holzkirchen: Gymnasium, Realschule, Mittelschule, FOS, für die Grundschulen an der Baumgartenstraße und die Quirin-Regler-Grundschule, sowie für die Private Ganztagesschule Holzkirchen. Die Situation an der Landwirtschaftsschule in Holzkirchen sei derzeit noch unklar, so das Landratsamt.

Hausham: Grund- und Mittelschule, Förderzentrum, Private Montessorischule, Grundschule Otterfing

Zudem an der Grund- und Mittelschule Valley und an der Grundschule Warngau.

In der Stadt Traunstein fällt der Unterricht an allen öffentlichen Schulen aus. Das gleich gilt für alle Schulen südlich der Linie Chieming-Nußdorf: Am Gymnasium Ising, an der Volksschule Chieming, an der Grundschule Nußdorf , sowie für den kompletten Schulverbund Bergen, Inzell, Ruhpolding und Siegsdorf.

Am Flughafen München nur 15 Flüge abgesagt

Nach dem Ausnahmezustand am Samstag ist der Betrieb am Flughafen München am Sonntag deutlich weniger beeinträchtigt. Bisher ist es bei den 15 Annullierungen geblieben, die auch am Vormittag schon bekannt waren. Rund 25 Flüge hatten mehr als eine Stunde Verspätung. Aktuell seien auch beide Start- und Landebahnen offen, sagte eine Sprecherin dem Bayerischen Rundfunk. Gestern waren 130 der geplanten 875 Flüge abgesagt worden, mehr als 200 Flüge hatten Verspätungen von mindestens einer Stunde. Das lag nicht zuletzt daran, dass Flugzeuge enteist werden mussten und immer wieder eine der beiden Runways wegen der Schneeräumarbeiten gesperrt war. Zudem hatte die Flugsicherung größere zeitliche Abstände bei den Starts und Landungen angeordnet.

Gefahr für Spaziergänger

Einige Landratsämter rufen dazu auf, nicht unnötig nach draußen zu gehen. Es gibt Gefahren durch Dachlawinen und Bäume, die der Schneelast nicht standhalten könnten.

Autofahrerin zwischen zwei Lawinen eingesperrt

Eine Autofahrerin aus dem Landkreis Berchtesgadener Land wollte die Straße am Samstag trotz der Sperrung befahren. Genau in dem Moment, als die 48-Jährige in die Straße einfuhr, ging hinter ihr erneut eine Lawine ab. Vor ihr war die Straße bereits nach dem ersten Lawinenabgang blockiert, so dass die Frau nun mit ihrem Auto zwischen den Schneemassen beider Lawinen fest saß. Der Winterdienst musste den Wagen der 48-Jährigen freischaufeln. Die Frau erhielt von der Polizei eine Verwarnung.

Weil Bäume unter der Schneelast auf die Fahrbahn ragten, ist die Autobahn 8 bei Siegsdorf (Landkreis Traunstein) am Sonntag gesperrt worden. Auf der Fahrbahn in Richtung München sei weiterhin eine Spur gesperrt, um Bäume zu fällen und die Fahrbahn abzusichern, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagnachmittag. Begonnen hatte der Einsatz von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk kurz vor 12 Uhr. Zwischenzeitlich habe sich der Verkehr in Richtung München auf bis zu 15 Kilometern gestaut.

Aktuell sind die Bundesstraße 2 bei Mittenwald gesperrt sowie die B307 zwischen Schleching und Raiten. Somit sind die Grenzübergänge zu Österreich über diese Wege nicht erreichbar. Gesperrt sind auch die B305 zwischen Ruhpolding und Reit im Winkl. Auf der A8 bei Hofolding ist die rechte Spur Richtung Salzburg wegen Schneebruchgefahr gesperrt. Darüber hinaus sind mehrere Staats- und Kreisstraßen im bayerischen Alpenraum gesperrt.

Erste Todesopfer des Wintereinbruchs

Der Wintereinbruch hatte gestern zu zahlreichen Unfällen geführt. Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen starb ein 19-Jähriger. Der Pkw war ins Schleudern gekommen und in den Gegenverkehr geraten. Am Teisenberg im Berchtesgadener Land verunglückte eine Tourengeherin tödlich in einer Lawine, die ihre Skifahrer-Gruppe ausgelöst hatte. Retter konnten die 20-Jährige noch aus den Schneemassen befreien. Sie versuchten, sie wiederzubeleben, aber vergeblich.