Schneechaos: Unfälle, Bahnbehinderungen - und fünf Tote

Stadtverkehr Lindau stellt Betrieb ein

An allen Schulen im Stadtgebiet Lindau fällt morgen, 7.1., der Unterricht aus. Außerdem bleiben alle städtischen Kindergärten in Lindau geschlossen. Das teilten die Stadt Lindau und das Landratsamt am Dreikönigsnachmittag mit. Auch der öffentliche Nahverkehr im gesamten Westallgäu wird morgen nach wie vor nur stark eingeschränkt fahren können, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Grund sind die starken Schnee- und Regenfälle der letzten Stunden und die unsichere Wetterentwicklung in der Nacht.

Schon jetzt herrschen in Lindau schlechte Straßenverhältnisse: Gehwege und Haltestellen sind nicht geräumt. Eine große Gefahr geht zu dem von Schneebruch bei Bäumen aus. Es sei deshalb nicht zu verantworten, die Kinder morgen früh auf den Schulweg zu schicken, so Oberbürgermeister Dr. Gerhard Ecker: "Das Wochenende hat uns ein außergewöhnliches Schneeereignis beschert, dass mit normalen Schneefällen nicht zu vergleichen ist." Lindauer Kindern, die trotzdem in die Schule kommen, werden betreut. Im restlichen Landkreis Lindau findet die Schule statt.

Lage am Flughafen München

Nach den zahlreichen Ausfällen und Behinderungen am Samstag hat sich die Lage am Flughafen München am Sonntag "normalisiert". Derzeit seien es 15 Annullierungen. Rund 25 Flüge hatten mehr als eine Stunde Verspätung. Dies sagte eine Sprecherin am Sonntagnachmittag dem Bayerischen Rundfunk. Aktuell seien auch beide Start- und Landebahnen offen.

Am Samstag waren 130 der geplanten 875 Flüge abgesagt worden, mehr als 200 Flüge hatten Verspätungen von mindestens einer Stunde. Das lag nicht zuletzt daran, dass Flugzeuge enteist werden mussten und und immer wieder eine der beiden Runways wegen der Schneeräumarbeiten gesperrt war. Zudem hatte die Flugsicherung größere zeitliche Abstände bei den Starts und Landungen angeordnet.