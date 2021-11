"Schneechaos" in Selb: Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall sind am Montagnachmittag im Landkreis Wunsiedel fünf Menschen verletzt worden, eine von ihnen lebensbedrohlich. Wie die Polizei auf BR-Nachfrage bestätigte, hat sich der Unfall in Selb bei einem regelrechten "Schneechaos" ereignet.

Selb: Autofahrerin kollidiert mit Gegenverkehr

Dabei wurde eine 44-Jährige mit ihrem Auto seitlich in den Gegenverkehr in einen weiteren Pkw geschleudert. Dessen vier Insassen wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Die 44 Jahre alte Frau wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Die Fahrbahn im Bereich der Hofer Straße in Selb war für etwa drei Stunden lang komplett gesperrt. Die Verkehrsbehinderungen wirkten sich unter anderem auch auf die A93 aus.