Schneechaos in den Alpen dauert an

Die Dächer müssen frei werden, die Einsatzkräfte schippen im Akkord: Für die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach, Traunstein, Garmisch-Partenkirchen und Teile des Berchtesgadener Lands gilt der Katastrophenfall. Mehr als 100 Feuerwehreinsatzkräfte sind heute allein aus Nürnberg in die Katastrophengebiete unterwegs.

Viel Schnee und Dauerregen

Die Wetterprognosen verheißen auch für die kommenden Tagen nichts Gutes. Der Deutsche Wetterdienst hat die höchste Unwetter-Warnstufe für alle Alpenlandkreise herausgegeben: Lindau, Ostallgäu, Oberallgäu, Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach, Rosenheim, Traunstein und Berchtesgadener Land. In den höheren Lagen wird mit bis zu einem Meter Neuschnee gerechnet. Unterhalb von 1.000 Metern setzt Tauwetter ein. Dort wird es Dauerregen geben. Die Dachlast wird vielerorts dramatisch steigen.

Landkreise bitten Bürger um Schneeschaufeln

Mittlerweile werden in der bayerischen Alpenregion Schneeschaufeln und Räumgeräte knapp. Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen hat deshalb Bürger gebeten, ihre Schneeräumer leihweise zur Verfügung zu stellen.

Die Lawinengefahr in den Alpen ist erheblich. In Ruhpolding und Reit im Winkl im Kreis Traunstein nahm die Bundeswehr am Samstag nach Behördenangaben mehrere kontrollierte Lawinensprengungen vor. Zugleich drohen nun wegen Tauwetters Überschwemmungen an mehreren Flüssen nördlich der Donau und in den Alpen.

Feuerwehren und THW aus ganz Deutschland im Einsatz

Die Katastrophenfall-Landkreise bekommen Unterstützung aus ganz Deutschland. Freiwillige Feuerwehren sind in Mannschaftstärke auf Flachdächern unterwegs und schaufeln den vielerorts mittlerweile feuchten und schweren Schnee herunter. Auch die Bundeswehr unterstützt mit schwerem Gerät und mehr als 500 Soldaten. Aus Sachsen und Baden-Württemberg ist das Technische Hilfswerk (THW) angerückt.

Tausende Hilfskräfte schaufeln Schnee von den Dächern

Insgesamt sind jetzt rund 5.000 Kräfte im Einsatz. Weitere stehen auf Abruf bereit, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Samstag bei einem Besuch im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Seit Tagen ist dort auch der Katastrophenfall ausgerufen. Söder sprach von einer bedrohlichen Lage.

Generell wird den Menschen empfohlen, alle unnötigen Autofahrten zu vermeiden und am besten in der nächsten Zeit zu Hause zu bleiben. Eine Wetterberuhigung wird es vermutlich erst am Dienstag geben.