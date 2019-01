Schneechaos im Oberland: Unfälle, Lawinenabgänge, Schulausfälle

Der Sonntagmorgen in Bayern begann mit zahlreichen witterungsbedingten Behinderungen. Der starke Schneefall behindert den Zugverkehr vor allem im Süden und Westen Bayerns. Etliche Verbindungen im Allgäu sowie in Richtung Wolfratshausen, Starnberg, Holzkirchen und Garmisch-Partenkirchen sind bis auf Weiteres gesperrt.

Auch zahlreiche Straßen sind wegen Schneebruchs oder Lawinengefahr gesperrt. Auf der Salzburger Autobahn kommt es zu Behinderungen durch umgeknickte Bäume.

Schulausfälle in Südbayern

Auf Grund des heftigen Schneefalls kommt es auch schon zu ersten Schulausfällen: Das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen hat angekündigt, dass es in der Grundschule Icking und im Rainer-Marie-Rilke Gymnasium Icking morgen keinen Unterricht geben wird. Laut Landrat Josef Niedermaier sei eine sichere Erreichbarkeit der beiden Schulen nicht gewährleistet, deswegen gebe es morgen Schneefrei.

Auch die Kinder im Ostallgäu dürfen sich über verlängerte Weihnachtsferien freuen: An allen öffentlichen Schulen im Landkreis Ostallgäu fällt am Montag der Unterricht aus. Grund ist die Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor unwetterartigen, starken Schneefällen und verbreiteter Glätte mit 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee, so das Landratsamt Ostallgäu in einer Mitteilung. An den Schulen wird ein Betreuungsdienst für Schüler eingerichtet, die nicht mehr rechtzeitig informiert werden konnten.

Im Landkreis Miesbach bleiben am Montag 15 Schulen geschlossen. Das teilte das Landratsamt Miesbach am Sonntag Abend mit. Der witterungsbedingte Unterrichtsausfall gelte zunächst für Montag, den 7.1., an folgenden Schulen: in Holzkirchen für Gymnasium, Realschule, Mittelschule, FOS, für die Grundschulen an der Baumgartenstraße und die Quirin-Regler-Grundschule, sowie für die Private Ganztagesschule Holzkirchen. Geschlossen bleiben außerdem: Grund- und Mittelschule Hausham, Förderzentrum Hausham, Private Montessorischule Hausham, Grundschule Otterfing, Grund -und Mittelschule Valley, Grundschule Warngau sowie Grundschule Wall. Die Situation an der Landwirtschaftsschule in Holzkkirchen sei derzeit noch unklar, so das Landratsamt. Sollten Schüler dennoch an den Schulen eintreffen, würden die Kinder und Jugendlichen betreut. Grund für den Unterrichtsausfall ist auch die Situation im öffentlichen Nahverkehr.

Grenzübergänge zu Österreich teilweise nicht erreichbar

Aktuell sind die Bundesstraße 2 bei Mittenwald gesperrt sowie die B307 zwischen Schleching und Raiten, somit sind die Grenzübergänge zu Österreich über diese Wege nicht erreichbar. Gesperrt sind auch die B305 zwischen Ruhpolding und Reit im Winkl. Auf der A8 bei Hofolding ist die rechte Spur Richtung Salzburg wegen Schneebruchgefahr gesperrt. Aus demselben Grund ist der Verkehr auf der A8 in Höhe Schweinbach im Landkreis Traunstein behindert. Es kann dort zu kurzzeitigen Sperrungen kommen, wenn Bäume oder Äste entfernt werden müssen. Darüber hinaus sind mehrere Staats- und Kreisstraßen im bayerischen Alpenraum gesperrt.

Aktuell Behinderungen bei Bahnen

Der starke Schneefall behindert den Zugverkehr vor allem im Süden und Westen Bayerns. Etliche Verbindungen im Allgäu sowie in Richtung Wolfratshausen, Starnberg, Holzkirchen und Garmisch-Partenkirchen sind bis auf Weiteres gesperrt.

In München fahren derzeit die S4 und S7 nicht oder nur eingeschränkt - Bäume liegen im Gleis. Die Sperrung der Linie S6 ist mittlerweile aufgehoben.

Aktuell ist kein BOB-Zugverkehr von Holzkirchen in Fahrtrichtung Oberland möglich. Alle Züge enden und wenden von München kommend in Holzkirchen. Die Streckensperrung wird voraussichtlich bis zum Abend bestehen bleiben.

Im Bereich Mittenwald fahren keine Züge. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet zwischen dem Grenzübergang Scharnitz und Garmisch-Partenkirchen. Die Deutsche Bahn rät ihren Kunden weiterhin, sich vor Reisebeginn zu informieren.

Im Bayerischen Wald musste die Waldbahn ihren Betrieb auf vielen Streckenabschnitten einstellen. Ein Busnotverkehr ist eingerichtet.

Im Allgäu gab es seit dem Morgen eine weitere Streckensperrung zwischen Kempten und Lindau, die den Betrieb des Alex beeinträchtigt. Gründe sind auch hier Schneemassen und umgestürzte Bäume. Ein Busnotverkehr wurde bisher nicht eingerichtet, da die Busse wegen des Schnees nicht aus den Depots kommen. Die Züge des Alex pendeln zwischen München und Kempten.