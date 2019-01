Schneechaos im Bayerischen Wald: Lage entspannt sich etwas

Schneefall und die Gefahr von umstürzenden Bäumen sorgten am Mittwoch dafür, dass mehrere wichtige Straßen im Bayerischen Wald gesperrt waren. Seit dem Nachmittag ist die Ruselbergstrecke zwischen Deggendorf und Bischofsmais im Landkreis Regen aber wieder frei. Auch die Kreisstraße Auerbach - Schaufling - Rusel ist wieder befahrbar. Wie die Polizei Deggendorf mitteilt, sind nur noch kleinere Straßen gesperrt.

Lage in Teilen des Landkreises Freyung-Grafenau weiter kritisch

Nach BR-Informationen ist die Lage in der 800 Meter hoch gelegenen Gemeinde Schöfweg (Lkr. Freyung-Grafenau) nach wie vor kritisch. Hier ist in den letzten Tagen etwa ein Meter Schnee gefallen.

"Die Lage spitzt sich zu, vor allem, wenn es noch mehr schneit. Kreisstraßen, die durch Wälder gehen, sind gesperrt. Wir können nicht verantworten, dass hier jemand durchfährt bzw. in den Wald hineingeht, weil die Schneelast auf den Bäumen viel zu groß ist." Schöfwegs Bürgermeister Martin Geier (FW/SPD)

Vorsicht im Landkreis Passau geboten

Im Landkreis Passau war am Mittwoch hauptsächlich die Region Hauzenberg-Breitenberg-Wegscheid betroffen. Bis auf kleinere Verbindungen sind die Straßen allerdings schneefrei. Bürgermeister Helmut Rührl (CSU): "Wir fahren seit drei Uhr morgens mit fünf Räumfahrzeugen und einer Schneeschleuder. Wir haben alles frei bekommen, auch die kleineren Gemeindeverbindungsstraßen."

Lothar Venus, zweiter Bürgermeister von Wegscheid und Kreisbrandmeister, appelliert an die Haus- und Firmenbesitzer, die Dächer im Auge zu behalten.

"Der Appell ist, dass die Leute jetzt einen Blick auf ihre Häuser werfen und die Dächer notfalls vom Schnee befreien. Wir haben zwar noch keine Verhältnisse wie bei der Schneekatastrophe 2006, aber Vorsicht ist dennoch geboten." Lothar Venus, zweiter Bürgermeister von Wegscheid

Einige Waldbahn-Strecken noch gesperrt

Die Lage auf den Schienen im Bayerischen Wald entspannt sich nur langsam. Die Waldbahn fährt auf der Strecke Zwiesel - Plattling - Gotteszell - Viechtach wieder. Allerdings sind die Strecken Zwiesel - Bodenmais, Zwiesel - Grafenau und Zwiesel - Bayerisch Eisenstein noch gesperrt. Es fahren Ersatzbusse. Die Waldbahn bittet alle Reisenden, sich zeitnah vor Fahrtantritt online zu erkundigen, ob ihr Zug fährt oder nicht.

HIER ist der Link zur Waldbahn.

Schulausfälle: Freyung-Grafenau, Regen, teilweise Straubing-Bogen

Wie das Bayerische Kultusministerium am Mittwochnachmittag mitgeteilt hat, fallen am Donnerstag (10.01.) in den Landkreisen Freyung-Grafenau und Regen die Schulen aus. Das Landratsamt Regen teilte auf Nachfrage mit, dass die Sicherheit auf den Schulwegen nicht gewährleistet werden könne. Deshalb wurde der Unterrichtsausfall für den gesamten Landkreis verhängt.

Im Landkreis Straubing-Bogen sind bislang vom Unterrichtsausfall am Donnerstag drei Schulen betroffen: die Grundschule Sankt Englmar/Perasdorf, die Grund- und Mittelschule Rattenberg.

Im Landkreis Deggendorf fallen die Schulen morgen nicht aus. So hat es am Mittwochnachmittag ein Sprecher des Schulamts auf Anfrage mitgeteilt.

In Passau werde man erst kurzfristig - das heißt, am Donnerstagmorgen - entscheiden, hieß es dort auf Nachfrage.

Alle Schulausfälle aktualisiert können Sie HIER nachlesen.