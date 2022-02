Schneechaos im Allgäu bleibt bisher aus

Bis zu einen Meter Neuschnee, dazu Sturmböen und Unwetter – so lauteten die Vorhersagen. Die Polizei und die Straßenmeistereien hatten sich auf viele Einsätze eingestellt. Doch im Nachhinein spricht die Polizei von einer ruhigen Nacht im Allgäu.

40 Zentimeter Neuschnee in Balderschwang und Oberjoch

In Kempten sind demnach gerade einmal fünf Zentimeter Neuschnee gefallen, in Kaufbeuren etwa acht Zentimeter. Für den einsetzenden Berufsverkehr waren alle wichtigen Straßen geräumt, Behinderungen gab es keine.

Etwas anders sieht das naturgemäß im südlicheren Allgäu und in den Hochlagen aus: In Sonthofen gab es bis Dienstagmorgen 15 Zentimeter Neuschnee. Rekordhalter sind aber Balderschwang und Oberjoch mit jeweils bis zu 40 Zentimeter Neuschnee in der Nacht auf Dienstag.

Straßenmeistereien ab drei Uhr morgens unterwegs

Doch auch diese Schneemengen stellten kein Problem dar. Wie die Straßenmeisterei Sonthofen meldet, waren die Räumfahrzeuge ab drei Uhr morgens unterwegs. Schon dreieinhalb Stunden später konnten die ersten wieder zurückkehren – alle wichtigen Verbindungsstraßen waren geräumt und befahrbar.

Kleinere Unfälle ohne Verletzte

Auch die Polizei meldet eine ruhige Nacht, nur vereinzelt kam es zu kleineren Unfällen: Auf der B300 bei Krumbach im Landkreis Günzburg stieß etwa ein Fahrer gegen die Leitplanke. Auf der B16 bei Baisweil im Ostallgäu fuhren stießen zwei Fahrzeuge auf der glatten Fahrbahn aufeinander. Laut Polizei wurde niemand verletzt.