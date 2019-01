Schneebruch: Nationalpark sperrt Tierfreigelände

Die Verantwortlichen im Nationalpark Bayerischer Wald haben aufgrund der Schneelage das Tierfreigelände bei Neuschönau (Lkr. Freyung-Grafenau) gesperrt. Die Gefahr sei einfach zu hoch, dass Äste runterfallen oder ganze Bäume durch die Schneelast umknicken und dann Besucher verletzt werden, so die Nationalparkverwaltung. Deshalb sind alle Wege im Tierfreigelände bis auf Weiteres gesperrt.

Äste könnten auch Gehegezäune beschädigen

Die Zäune um die Raubtier-Gehege mit Bären, Wölfen und Luchsen sind zwar besonders stabil gebaut, teilt die Nationalparkverwaltung mit, trotzdem haben zur Sicherheit Mitarbeiter ein Auge darauf. Mehrmals am Tag sind die sogenannten Ranger unterwegs. Sie beobachten, ob Bäume gefährdet sind einzustürzen und befreien sie von den Schneemassen.

Forstministerin Kaniber warnt vorm Winterwald

Die übrigen Wege im Nationalpark sind offen. Die Verwaltung weist aber darauf hin, dass momentan überall mit Schneebruch gerechnet werden muss.

Auch die Bayerische Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) warnt dringend davor, sich derzeit in den bayerischen Wäldern aufzuhalten. Bis Donnerstag wird im Bayerischen Wald laut aktuellen Wetterprognosen zwischen 40 und 50 Zentimeter Neuschnee erwartet. Außerdem Regen, Wind und Sturmböen. Damit steige das Risiko noch einmal gravierend, so dass selbst gesunde Bäume die Last nicht mehr tragen könnten, so Kaniber. Waldbesitzern empfiehlt die Ministerin auch bei der Aufarbeitung der Schäden besonders umsichtig zu sein, um sich und andere nicht in Gefahr zu bringen.