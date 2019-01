Schneebruch: Nationalpark sperrt Besuchereinrichtungen

Forstministerin Kaniber warnt vorm Winterwald

Auch die Bayerische Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) warnt dringend davor, sich derzeit in den bayerischen Wäldern aufzuhalten. Bis Donnerstag wird im Bayerischen Wald laut aktuellen Wetterprognosen zwischen 40 und 50 Zentimeter Neuschnee erwartet. Außerdem Regen, Wind und Sturmböen. Damit steige das Risiko noch einmal gravierend, so dass selbst gesunde Bäume die Last nicht mehr tragen könnten, so Kaniber. Waldbesitzern empfiehlt die Ministerin auch bei der Aufarbeitung der Schäden besonders umsichtig zu sein, um sich und andere nicht in Gefahr zu bringen.