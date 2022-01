Schneebeoachter gesucht: 250 Ehrenamtliche melden sich beim LfU

Media

Ehrenamtliche Schneebeobachter sollen in Bayern das Landesamt für Umwelt bei der Berechnung von Schneeschmelze und möglichen Taufluten unterstützen. Etwa 15 Standorte will das in Augsburg beheimatete Landesamt auswählen. Rund 250 Bewerbungen gibt es.

