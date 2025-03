Schnee von gestern: Passt das Skilager noch in unsere Zeit?

Mia aus der 7c des Coburger Gymnasiums Alexandrinum steht zum ersten Mal auf der Piste. Im Skilager hat sie die Möglichkeit, Snowboard fahren zu lernen. Zuerst übt sie mit dem Board zu rutschen, dann das Bremsen. Die gesamte Jahrgangsstufe ist für eine Woche nach Wagrain bei Salzburg gefahren. Mias Sportlehrerin Diana Atzpodien ist eine große Verfechterin des Skilagers. Hier bekämen Schüler die Möglichkeit, das Element Schnee zu erleben, Gleiten zu lernen und Fliehkräfte zu spüren: "Das sind ganz neue Reize fürs Hirn und die koordinativen Fähigkeiten."

Mia hat allerdings damit gerechnet, dass in den Bergen mehr Schnee liegt. Es war einer der trockensten Winter in Österreich (externer Link) seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Sie hat Sorge, dass es noch wärmer wird und dann gar kein Naturschnee mehr liegt. Wenn es irgendwann nur noch "falschen Schnee" gebe, würde es sich bestimmt nicht mehr so gut fahren, sagt sie.

Schnee wird immer weniger

Angesichts der Klimaerwärmung muss fürs Skifahren immer mehr Aufwand betrieben werden. Eine Datenanalyse des BR hat erst kürzlich gezeigt, dass fast alle Skigebiete in Bayern und Österreich großflächig beschneit werden. Das verbraucht Wasser und Strom. Außerdem werden Skipässe immer teurer. Eine Woche Skilager kostet pro Kind schnell um die 500 Euro.