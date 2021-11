Schnee vom Bayerwald bis ins Flachland - aber nicht mehr lang

Windiges Winterwetter am Dienstag

Am Dienstag wird der Schnee noch bleiben, sagt BR-Wetterexpertin Hana Hofmann. Von Norden zieht eine Schneefront auf, die am Vormittag in der Oberpfalz, ab Mittag auch in Niederbayern Schnee bringt. "Da kann's schon auch mal kräftiger und vor allem länger am Stück schneien", so Hana Hofmann. "Dazu kommt der Wind: Teilweise sind Sturmböen möglich, ganz oben im Bayerischen Wald auch orkanartige Böen." Man müsse in freien Lagen auch mit Schneeverwehungen und umgeknickten Bäumen rechnen.

Aus Schnee wird Regen

Am Mittwoch ist es dann aber erstmal vorbei mit Schnee. Meteorologen erwarten in den kommenden Tagen vermehrt Regen. Auch am Donnerstag ziehen wieder Wolken auf und es regnet. Die Tiefstwerte liegen bis Donnerstag zwischen -1 und 5 Grad, die Höchstwerte zwischen 2 und 8 Grad.