Schnee und kein Ende: Der Winter hat Bayern weiter im Griff

Schnee legt Zugverkehr lahm

Bahnreisende müssen auch am Donnerstag mit Verspätungen oder Zugausfällen rechnen. So sind viele Strecken südlich von München gesperrt. Im Alpenvorland, in den Landkreisen Traunstein sowie in Garmisch-Partenkirchen geht nichts mehr.

Im Landkreis Miesbach hat die Bayerische Oberlandbahn (BOB) nach Tegernsee, Schliersee und Bayrischzell ihren Betrieb eingestellt. Die Bahn wollte über Nacht unter anderem mit Baggern und Radladern Schneemassen aus den Bahnhöfen Miesbach, Schaftlach in Waakirchen und Schliersee abtransportieren, um den Zugverkehr wieder aufnehmen zu können - bisher noch ohne Ergebnis.

Hauptsächlich seien Bäume, die wegen der Schneelast auf Gleise und Oberleitungen gefallen sind, das Problem. Bei Hauptstrecken der Bahn, wie etwa von München in Richtung Österreich oder nach Augsburg, gebe es keine Probleme.

Schneelast auf den Dächern wird zum Problem

Inzwischen wird der Schnee auf den Dächern immer mehr zum Problem - vor allem in Oberbayern. Gestern mussten unter anderem die Turnhalle des Gymnasiums in Tegernsee und die Berufsschule in Miesbach abgeräumt werden.

In der Gemeinde Pullach im Isartal wurde vorübergehend ein Hallenbad geschlossen. Die Schneelastmessung gestern habe ergeben, dass etwa dreiviertel der erlaubten Schneemenge pro Quadratmeter erreicht waren. Das Bad werde wieder geöffnet, sobald das Dach geräumt ist. Auch der Friedhof wurde gesperrt, es könne bei den Bäumen jederzeit zu Schneebruch kommen.

Viel Kinder haben schulfrei

Für viele Kinder vor allem in Oberbayern bedeutet die weiße Pracht schulfrei. Immer mehr Landkreise lassen aus Sicherheitsgründen den Unterricht ausfallen - manchmal flächendeckend, manchmal nur in einzelnen Schulen. Die Lehrer müssen sich dennoch im Schulgebäude aufhalten, wie ein Sprecher des Kultusministeriums sagte. Für sie gelte in der Regel eine Dienstpflicht. Außerdem seien sie für die Betreuung von Schülern zuständig, die trotz schwieriger Bedingungen in die Schulen kommen. Im Oberallgäu betonten die Behörden, dass der Schulbetrieb dort regulär stattfinde.

Zweithöchste Lawinenwarnstufe

Seit Tagen schneit es vor allem im Alpenraum stark. Dort gilt auch heute die zweithöchste Lawinenwarnstufe. Deswegen sind einige Bergbahnen wie die Nebelhornbahn und die Fellhornbahn im Oberallgäu nicht in Betrieb.

Der Schneefall soll aber nachlassen, die Lawinensituation dürfte sich dann in den nächsten Tagen etwas entspannen. Skitouren und Abfahrten abseits gesicherter Pisten sollte dennoch nur unternehmen, wer die Lawinenlage wirklich beurteilen kann. Aufgrund der Gefahr von Schneebruch sollten Wälder in schneereichen Regionen gemieden werden.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ist bis mindestens Mitte nächster Woche vor allem im Alpenraum mit Schnee zu rechnen. Eine aktuelle Unwetterwarnung wegen heftiger Schneefälle gilt bis Freitag.